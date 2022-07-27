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視力受損刻苦訓練跑出一片天 花蓮黃安獲總統教育獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮化仁國中學生黃安（右）克服先天不利條件，在田徑場上跑出一片天，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供
花蓮化仁國中學生黃安（右）克服先天不利條件，在田徑場上跑出一片天，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供

花蓮縣化仁國中學生黃安，幼時因意外造成左眼視力受損，但他不被視線模糊擊倒，田徑場上刻苦訓練跑出一片天，縣賽跑出雙料金牌，回家還要照顧年幼弟妹，堅毅樂觀精神榮獲今年總統教育獎，將於8月5日北上接受總統蔡英文表揚。

黃安是阿美族人，因父母離異，母親在加油站工作辛苦養家，常常工作到深夜，身為長子的他貼心為母親分擔，扛起照顧弟妹的責任，整理家裡、煮晚餐等家事都要做，才15歲的他相當懂事，說「不覺得辛苦，這就是生活。」

照顧弟妹之餘，黃安從國二起加入田徑隊開始練跑，因為視線受損，強光下看不清楚標示牌常常衝過頭，加上身材較矮小，先天不利，在媽媽和教練鼓勵下以苦練克服。

知道自己起步晚，黃安加倍努力，除了學校的練習時間，不論寒暑每天清晨5時起床戴著口罩跑5公里，周六、日還會加練，「就是一直練、一直跑」，起初成績並不亮眼，在堅持不懈苦練下成績愈來愈好，去年花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會，黃安獲得800公尺、1500公尺雙料金牌。

黃安今年從化仁國中畢業，將升上四維高中繼續求學繼續跑。獲得總統教育獎，他感性向母親說「謝謝同意讓我練田徑」，在他跑不出好成績的時候，母親沒有要他放棄，只說家裡的事她會想辦法，要他不要擔憂，他說，未來目標是成為國中體育老師，有穩定的工作撐持家計，也幫助和他一樣的學生。

因家境清寒，黃安從8年前就接受世界展望會的資助，獲得總統教育獎，世界展望會與有榮焉。展望會東區辦事處長蕭文榮說，訓練過程漫長又艱苦，展望會能做的就是在成長過程提供助學金和各種多元方案，陪伴孩子走一段人生路。

今年全台有56人獲得總統教育獎，黃安是花蓮唯一，縣長徐榛蔚日前接見勉勵，教育部也將於8月5日在台北圓山大飯店由蔡英文總統表揚。

花蓮化仁國中學生黃安克服先天不利條件，在田徑場上跑出一片天，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供
花蓮化仁國中學生黃安克服先天不利條件，在田徑場上跑出一片天，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供
花蓮化仁國中學生黃安克服先天不利條件，在田徑場上跑出一片天，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供
花蓮化仁國中學生黃安克服先天不利條件，在田徑場上跑出一片天，獲得總統教育獎。圖／世界展望會提供

花蓮 金牌

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