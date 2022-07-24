兩岸大學直播大賽圓滿落幕 23萬人看直播1.1億人次點讚

第10屆海青節系列活動「兩岸高校傳統文化直播大賽」經過一個多月初賽，選出美食組、工藝組各20隊，決賽評選出24隊得獎者。累計到決賽點讚與心情達1.1億次、觀看直播超過23萬人次，達到兩岸青年學子交流成效。

此次活動主辦之一福建工程學院互聯網經貿學院表示，比賽採用「小紅書」、「臉書」社交平台，以直播形態分享社群，累計初賽及決賽，全部點讚數與心情數高達1億1172萬1411次、直播觀看人數與瀏覽數達23萬7085人次。

主辦單位表示，兩岸疫情未停，戶外活動難開展，這項比賽通過線上直播，持續兩岸青年交流。尤其兩岸傳統文化直播大賽，吸引龐大流量，所有作品均持續在「小紅書」及「臉書」社群平台分享。

主辦單位教師唐國泰說，透過學生的創意與發想，活動直播觀看人數可高達23萬餘次，對所有參賽學生的鼓勵與支持，期待未來兩岸學生持續展現創意，發揮所長。