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108課綱素養導向 網討論：是否該加入心理學？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在Dcard上討論108課綱是否加入心理學會更好。示意圖／ingimage
原PO在Dcard上討論108課綱是否加入心理學會更好。示意圖／ingimage

2019年，台灣正式進入「十二年國民基本教育」的時代，簡稱「108課綱」，主要核心以「素養」為教學導向。Dcard有位網友便發文討論，若心理諮商師可以去國高中教導基礎的心理學，以幫助學生能夠排解一些焦慮、憂鬱等情況，如此應可能避免有偏差傾向的學生越陷越深。

以偏差行為來說，原PO舉例，有些國高中學生會有偏差行為，可能導致未來越來越來偏，以現今常用的標籤來說就如同：「8＋9」、「猴子」等，若將課程加在國高中的課程裡，便可以讓學生去思考「成熟」的定義等。

另有屏東大學教育心理與輔導學系的網友留言表示，學校的綜合活動課綱裡面會有這些安排，但普遍課堂時數短，加上製作學習檔案或生涯規劃等資料，通常也會在輔導課裡完成，會讓很多主題沒辦法上透徹，最後很難讓學生留下印象。

並指出，在初級預防部分真的要花很多心思去經營，也與學校對輔導的重視程度有關，也有學校把心理學開成選修課，或用社團方式經營，但不清楚成效如何。

底下網友留言則認為，「台灣目前最需要排必修的應該是哲學，至於心理學的部分則是以心理衛生的方式併入健康教育。」另有網友嘲諷，「不要把輔導和健康教育拿來考試，相信效果就很好了。」、「之前我認識的老師表示：應該列入必修！」、「心理健康預防這個部分需要，但不必把心理學整個納入，正統來講心理學是科學，牽涉到統計跟生物，沒搞好很容易本末倒置的感覺，只是增加學生負擔而已」。

108課綱 Dcard

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