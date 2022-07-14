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女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

爸被小一兒暑假作業難倒 上網求解「成Ｏ大」填一字造詞

聯合新聞網／ 綜合報導
一位父親因想不出小一兒的造詞作業，於是請網友幫忙解題。 圖擷自Facebook
一位父親因想不出小一兒的造詞作業，於是請網友幫忙解題。 圖擷自Facebook

小學生的作業看似簡單，有時甚至可能難倒大人。近日一位民眾在協助就讀小一的兒子寫暑假作業時，在一題造詞題上卡關，題目要求填入一字同時造出「成Ｏ」、「Ｏ大」兩個詞彙，原po苦思20分鐘仍想不出答案，於是向網友求助，結果吸引逾千人一同解題。

「小犬小一的暑假作業，想了20分鐘放棄！請各位大大幫個小忙～感謝」，一位父親在「爆廢公社」發文求助，他貼出的題目要求學生根據既有的字，由上而下、由左而右造詞，比如第2題為「前Ｏ、Ｏ來」，空格處Ｏ的字可填入「後」、「進」、「往」等字，難倒原po的題目則為第4題，「成Ｏ、Ｏ大」，他左思右想仍得不出答案。

該文引來1,200多則留言討論，許多網友立刻得出解答「成長、長大」，並認為題目並不難，「我想了一秒」、「孩子可能不太能懂，但成年人一看就差不多能想出答案了吧」、「其實只要用手機打第一個字，後面會有很多參考」、「標準答案，符合小學一年級的用詞」、「長ㄚ～讓小朋友自己查字典慢慢尋找」。還有網友提供其他答案，「成交、交大」、「成天、天大」、「成人、人大」。

也有人幽默回應，「成就、就大，台語哈哈」、「真～夢想『成真』了，『真大』啊！」、「成事、事大，有這種東西嗎？自己也懷疑了」、「第一眼只想到成大，然後就想接醫院」。

暑假作業 小學

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