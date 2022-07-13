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擇我所愛！ 台南女中田徑隊長跑上清大運動科學系

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中應屆畢業生林瑄憑著努力及對運動的興趣，上清華大學運動科學系。圖／林瑄提供
台南女中應屆畢業生林瑄憑著努力及對運動的興趣，上清華大學運動科學系。圖／林瑄提供

台南女中應屆畢業生林瑄是田徑隊長，不但短跑曾跑市中運第2，課業成績也相當優異，申請上清華大學運動科學系。她表示，現在的運動已不是個人賽，而是打團隊賽，希望未來藉由運動科學研究，幫助更多選手拿到好成績。

林瑄專攻短跑，1百公尺最佳成績是12.5秒，2百公尺最好成績是26.7秒，國中參加市中運曾獲1百公尺第1名，高中也在市中運奪下第2名。她說，國小就練田徑，國中讀體育班，進入台南女中就加入田徑隊，每天一大早從善化坐火車到台南火車站，以騎單車或走路方式到校參加田徑訓練。

她說，很享受從火車站走路到學校這段路程，若當天早上沒田徑訓練，幾乎都走約20分鐘的路到校，沿路會聽著音樂，放鬆心情，打消睡意。

「練田徑沒有影響到課業，反而是助益」，林瑄表示，運動後腦啡的作用都會讓自己精神更好，讀書效果更也更好，因此每天放學後也都會跑步，即使假日，讀書累了，也都會藉由跑步來紓解壓力，若沒跑步反而會覺得自己全身沒勁。

也因為自己愛運動，因此將清大運動科學系列為主要志願，欣喜能錄取，希望未來能將所學幫助更多運動選手獲得更好成績。林瑄說，自己也曾對未來迷惘過，但因愛運動，就往自己的興趣去探索，也找到自己志向，未來能做自己喜歡的事。

台南 火車站 單車

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