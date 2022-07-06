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嘉縣教展協會與嘉市義勇特搜隊 於偏鄉辦反毒夏令營

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣教育展望協會今明2日與嘉義市義勇特種搜救分隊等單位，於忠和國中辦理反毒夏令營。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會今明2日與嘉義市義勇特種搜救分隊等單位，於忠和國中辦理反毒夏令營。圖／嘉義縣教育展望協會提供

偏鄉學童更多學習機會，嘉義縣教育展望協會今與嘉義市義勇特種搜救分隊等在忠和國中辦理反毒夏令營；教展協理事長蔡惇敘表示，有山林探索、海洋教育、反毒闖關等營隊課程內容，兼顧動態靜態。

國二生王士誠說，最喜歡的項目是攀樹，穿好安全護具依照教練步驟，慢慢的往上爬升，當升到最高點時，感受到自己真的像一隻小鳥，停留在樹梢上。

國一新生阮典澤分享，喜愛理財營桌遊，經講師講解及檢討，讓我明白雖然職業設定各有不同、慾望不同、收入支出有高低，但只要有正確的投資理財觀念，我們就能達到真正的財富自由。

常務理事林恕生說，期冀學生從中探索，未來以飛鳥的高度挑戰自我，強健個人身、心、靈修養，遠離毒品誘惑與危害，創造「貝」受矚目、勇敢探「索」自我，「金」「彩」的一生。

忠和國中校長黃雪惠表示，為致力讓偏鄉學生有更多元的學習機會，在兼顧防疫措施，特別辦理此系列活動。學校近來學生無論是在競賽、升學或英語學習表現上亮眼，未來學校將持續引進更多資源，讓忠和的孩子感受到滿滿的幸福與充實。

嘉義縣教育展望協會今明2日與嘉義市義勇特種搜救分隊等單位，於忠和國中辦理反毒夏令營。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會今明2日與嘉義市義勇特種搜救分隊等單位，於忠和國中辦理反毒夏令營。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會今明2日與嘉義市義勇特種搜救分隊等單位，於忠和國中辦理反毒夏令營。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會今明2日與嘉義市義勇特種搜救分隊等單位，於忠和國中辦理反毒夏令營。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會今明2日與嘉義市義勇特種搜救分隊等單位，於忠和國中辦理反毒夏令營。圖／嘉義縣教育展望協會提供
嘉義縣教育展望協會今明2日與嘉義市義勇特種搜救分隊等單位，於忠和國中辦理反毒夏令營。圖／嘉義縣教育展望協會提供

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