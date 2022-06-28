中山工商女排隊 勇奪2022ISF世界中學生排球錦標賽亞軍
高雄市中山工商女子排球隊代表台灣赴巴西，參加「2022年ISF世界中學生排球錦標賽」，以連4場勝績擠進冠亞軍賽，最終以1:3敗給塞爾維亞摘銀。董事長陳國清表示，中山女排曾笑擁兩座ISF金盃，這次因陣中兩大主力染疫，只有10人出賽，「以少搏多、以小拚大」雖敗猶榮。
陳國清表示，中山工商女排曾於2004和2008年兩度拿下ISF冠軍，為國爭光，今年頂著HVL高中排球聯賽三連霸的戰績，代表台灣遠征巴西伊瓜蘇。原本很有奪冠機會，不巧賽前陣中主力球員大砲手陳思妤代表國家參加亞洲U18女子排球錦標賽，以及自由球員陳苡婕相繼染疫，無法隨隊出征，被迫只有10名球員出國，最後與金盃擦身而過。
校長林昭億說，女排代表隊球員比別人少，身高也無法與外國人「比肩」，但憑著平時團隊默契和苦練，小組預賽碰上塞普勒斯和智利，均以2:0分組第一晉級八強。八強強碰克羅埃西亞，第一局雙方拉鋸，我方險勝，雖在次局遭遇亂流，但在經過陣容調整後，穩穩收下第三局，晉級四強。四強則以2:1讓希臘飲恨。
林昭億指出，冠亞軍戰對上塞爾維亞，在滿場僑胞和各國好手歡呼聲下，首局勝出，但後來不敵對方人高馬大，攻擊火力猛烈，最後以1:3獲得銀牌。
教練黃微雯說，這次代表國家出征，很感謝學校的全力配合與支持，而最大的敵人就是疫情，兩名主力球員因染疫缺席，對團隊調度產生很大影響。尤其出國前10天整支隊伍才全員到齊，搭機前才演練過一次，還好廖嘉安、李子嫣、許晏寧、吳佩茹等女將都能適時發揮，為國爭光，也在畢業前為自己留下最美好的回憶。
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