僑泰高中國中部盧昱君會考滿點 選直升獲120萬元獎學金

台中市高中職直升入學放榜，僑泰高中附設國中部畢業生直升踴躍，有資格錄取台中一中、台中女中的31位學生裡，有23人選擇直升，其中會考獲得111滿點的盧昱君，直升該校高中部醫科保證班，並獲頒120萬元獎學金。

校長温順德說，今年該校會考1人滿點，3人5 A10＋，40人5A，而可錄取第一志願的學生裡，有超過7成選擇直升，期許這些同學上了高中後，繼續努力，不斷挑戰自我，3年後再創佳績。

除了盧昱君，另選擇直升的李侑庭等人分別獲得60萬元至24萬元不等的獎學金。女學生劉怡君會考104點，還因為基於個人興趣，寧願捨棄台中女中，選擇直升僑泰的餐飲科就讀，成為校園話題。

盧昱君說，她的姊姊當年可錄取女中，也直升僑泰高中部，加上以滿點直升，還可以拿到120萬元的獎學金，減輕家人負擔，且班上近8成同學都直升，大家可以在熟悉的環境中繼續努力，讓她對高中生活充滿期待。

李侑庭和莊子毅成績可篤定錄取一中，但思考後覺得還是留在熟悉的地方，他們說，一來不用花太多心力融入新環境，二來還可和原本國中的老師、同學們彼此照應，是他們選擇直升的原因。