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哪出錯？他嘆國小數學「真是夠了」 網一看反酸：怎會不懂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享國小的乘法題目，即使最後答案正確仍被扣分，讓他不解大喊「考倒我了」。示意圖／ingimage
一名網友分享國小的乘法題目，即使最後答案正確仍被扣分，讓他不解大喊「考倒我了」。示意圖／ingimage

國小正是每位學生學習正確觀念、打好基礎的開始，不過看到考題內容，有時家長若不了解題意仍會納悶「為什麼」。一名網友分享國小的乘法題目，即使最後答案正確仍被扣分，讓他不解大喊「考倒我了」。

一名網友在PTT以「國小數學真的是夠了喔」為題發文，只見題目寫著「有48張學習單，平分給8組小朋友，每組可以分到幾張學習單？」答題欄寫下「8x(6)=48，6張」，卻被老師整題扣分，讓原PO大嘆「考倒我了」，納悶到底是「8乘6」還是「6乘8」？

國小數學題目曝光後吸引多人回應，「這寫什麼」、「這根本是綜合文組、理工的考題」、「小孩數學看了真的會吐血」、「為什麼不能用除法？」、「這在考國文」、「教改那群人是不是仗著權威整人小孩？」

不過有另一批網友指出考題重點在於「乘數與被乘數」，還有人反酸原PO「這怎麼會搞不懂」，一名網友表示「8乘6的意思是8張6組，6乘8的意思則為6張8組」，他直言「這就是國小數學在搞的東西，與其說是教你算數，不如說是教你定義」。

一名網友上傳小學數學題目，他不解即使最後答案正確仍被老師扣分的理由，納悶到底是「8乘6」還是「6乘8」？ 圖／擷自PTT
一名網友上傳小學數學題目，他不解即使最後答案正確仍被老師扣分的理由，納悶到底是「8乘6」還是「6乘8」？ 圖／擷自PTT

數學 PTT 小學 考題

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