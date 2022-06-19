國小畢業生謝岫融獲總統教育獎 捐獎金助社福團體

中央社／ 彰化19日電

彰化二林鎮育德國小畢業生謝岫融出身貧困，今年跟姊姊一樣獲得總統教育獎，拿到2萬元獎金後捐出2000元給社福團體，其餘則拿出來幫家裡繳房租和水電，讓母親驕傲又心疼。

謝岫融和姊姊謝沂鈞都獲得總統教育獎的「奮發向上」獎，姊姊謝沂鈞拿過2次總統教育獎，第一次拿到獎金就捐出新台幣1000元認養愛心路燈，第二次得獎拿出1750元，買了50份漢堡，送給衛生所、消防隊等單位。

謝岫融今年也獲得總統教育獎的奮發向上獎，從獎金中拿出2000元給平時照顧她們的課輔班，作為弱勢家庭子女課後照顧經費；謝岫融接受媒體聯訪時說，小時候常跟媽媽、姊姊擠在地上吃飯，後來因為有人幫忙，生活因此改善，現在出門當志工，看到受助者解決困境露出笑容，就覺得很快樂。

謝岫融指出，她有很多想要做的事情，有了獎金可以請照顧她的阿姨吃飯，也可以幫媽媽繳房租和水電費，最後剩下的錢不多，但夠用就好。

謝岫融的媽媽則說，因為沒錢帶小孩出去玩，所以帶她們去社福團體當志工，她對姊妹把獎金捐出做公益，感到又驕傲又心疼，也希望她們未來會繼續回饋社會。

水電 衛生所

延伸閱讀

林智堅出線選桃園市長 黃適卓：遺憾黨中央另有所屬

「官方認證老人」 韓國瑜：散發溫暖微光但頭不能再光

阻絕確診黑數 新竹縣社福團體為街友做快篩

台新銀啟動育苗植樹雙循環

相關新聞

「拾憶」鼓號旗跡 嘉義南興國中管樂精彩展演

今年是南興國中藝術才能班成立第11年，昨晚於嘉義市文化中心音樂廳舉行年度成果發表會，主題「拾憶」意指拾起十年的回憶，嘉義...

台北市國中閱讀知識王 誠正國中奪冠

「台北市國中閱讀知識王」昨舉行決賽，最後由首度進入決賽的誠正國中拿下冠軍，隊長熊銘瑄、張靜蘭、蔡雨珩與指導老師林瓊雯興奮...

頭份國中增建新校舍獲額外補助 將以「綠帶」隔熱隔音

苗栗縣頭份國中學生年年額滿，校舍空間不足，教育部去年底核定補助興建教學大樓工程近1.2億元，由於新校舍規畫靠近市區幹道，...

桃園振聲高中家長會送防疫物資 教育局長肯定愛心付出

天主教振聲高中家長會榮譽會長呂朝福表示，鑑於學生更需要防疫保護，維持健康與學習品質，與家長會長王苗清號召歷任榮譽會長及輔...

國高中歷史無縫接軌 課綱銜接竹縣領頭起跑

九年一貫歷史課本上的夏商周、秦漢、魏晉南北朝等內容，在108新課綱國中八年級歷史課綱中大幅縮水；為人津津樂道的三國經典人...

國小就跳級 單親清寒數理資優生會考5A9＋ 獲縣府表揚

嘉義縣梅山國中應屆畢業生劉定謙，出身低收入戶單親家庭，父親領有身障手冊，但他逆境向上，自持努力，國小就跳級，是數理資優生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。