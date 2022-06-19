國小畢業生謝岫融獲總統教育獎 捐獎金助社福團體

彰化二林鎮育德國小畢業生謝岫融出身貧困，今年跟姊姊一樣獲得總統教育獎，拿到2萬元獎金後捐出2000元給社福團體，其餘則拿出來幫家裡繳房租和水電，讓母親驕傲又心疼。

謝岫融和姊姊謝沂鈞都獲得總統教育獎的「奮發向上」獎，姊姊謝沂鈞拿過2次總統教育獎，第一次拿到獎金就捐出新台幣1000元認養愛心路燈，第二次得獎拿出1750元，買了50份漢堡，送給衛生所、消防隊等單位。

謝岫融今年也獲得總統教育獎的奮發向上獎，從獎金中拿出2000元給平時照顧她們的課輔班，作為弱勢家庭子女課後照顧經費；謝岫融接受媒體聯訪時說，小時候常跟媽媽、姊姊擠在地上吃飯，後來因為有人幫忙，生活因此改善，現在出門當志工，看到受助者解決困境露出笑容，就覺得很快樂。

謝岫融指出，她有很多想要做的事情，有了獎金可以請照顧她的阿姨吃飯，也可以幫媽媽繳房租和水電費，最後剩下的錢不多，但夠用就好。

謝岫融的媽媽則說，因為沒錢帶小孩出去玩，所以帶她們去社福團體當志工，她對姊妹把獎金捐出做公益，感到又驕傲又心疼，也希望她們未來會繼續回饋社會。