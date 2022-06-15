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布袋過溝國中壽島沙灘難忘畢典 讓學生有面對海洋勇氣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的國片電影「消失的情人節」，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，布袋鎮過溝國中前天下午利用退潮，在壽島沙灘舉辦別開生面的畢業典禮。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的國片電影「消失的情人節」，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，布袋鎮過溝國中前天下午利用退潮，在壽島沙灘舉辦別開生面的畢業典禮。記者魯永明／翻攝

嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的國片電影「消失的情人節」，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，布袋鎮過溝國中前天下午利用退潮，在壽島沙灘舉辦別開生面的畢業典禮，師生全程戴口罩，39名畢業生面對海洋，述說踏出校門離別感言，在海風吹拂下，參與難忘畢業典禮。

疫情嚴峻，許多學校取消實體畢業典禮，東石鄉白水湖出身的過溝國中教務主任蕭文欽，提議走出校門，到白水湖、壽島舉辦特別的畢業典禮，獲校長柯志明及師生支持，畢業典禮未邀外賓長官參加。

畢業典禮選在下午退潮、陽光不刺眼，接近黃昏，在沙灘布置畢業會場，插精神標語旗子，大家坐椅子排排坐，觀賞熱舞社同學舞蹈表演，接著大家唱國歌、校長、畢業生代表致詞、頒獎，歷時逾1小時，校方臉書直播，柯志明期勉學生效法傑出校友，懂得感恩，掌握趨勢，帶大家到海邊辦畢業典禮，讓大家有面對海洋勇氣，乘風破浪，就如同大家畢業迎向人生另一個階段。

壽島海灘曾是日據時代海水浴場，位在朴子溪河口濕地的白水湖堤防畔，養殖大面積牡蠣，壽島從白水湖漁港向南延伸至布袋第三漁港，綿延6公里，在白水湖南安檢所可接陸地。

白水湖日治時期是著名鹽場，因大片水域有白色結晶鹽，所以此地雖不是湖，卻有白水湖的美名，現今是東石沿海的小漁村，白水湖村落四周沒有鹽田，遍佈魚塭、積水不退沼澤與滯洪池，成為另一種獨特地景的湖。

嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的國片電影「消失的情人節」，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，布袋鎮過溝國中前天下午利用退潮，在壽島沙灘舉辦別開生面的畢業典禮。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的國片電影「消失的情人節」，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，布袋鎮過溝國中前天下午利用退潮，在壽島沙灘舉辦別開生面的畢業典禮。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的國片電影「消失的情人節」，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，布袋鎮過溝國中前天下午利用退潮，在壽島沙灘舉辦別開生面的畢業典禮。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的國片電影「消失的情人節」，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，布袋鎮過溝國中前天下午利用退潮，在壽島沙灘舉辦別開生面的畢業典禮。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的國片電影「消失的情人節」，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，布袋鎮過溝國中前天下午利用退潮，在壽島沙灘舉辦別開生面的畢業典禮。記者魯永明／翻攝
嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的國片電影「消失的情人節」，帶動拍片景點白水湖、壽島觀光，布袋鎮過溝國中前天下午利用退潮，在壽島沙灘舉辦別開生面的畢業典禮。記者魯永明／翻攝

畢業典禮 東石 沙灘

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