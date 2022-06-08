快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國語老師會哭！女兒用阿翰九天玄女造句「ㄧㄣㄘˇ」 變台灣國語讓媽無言

聯合新聞網／ 綜合報導
阿翰扮成算命阿姨，施展「九天玄女天女散花」招式影片引起不少網友討論。（翻攝自YouTube頻道）
阿翰扮成算命阿姨，施展「九天玄女天女散花」招式影片引起不少網友討論。（翻攝自YouTube頻道）

網路世代吸引不少創作者分享自身影片，部分搞笑話語或是用詞可能會讓小朋友難辨正確性。一名媽媽分享女兒的學校作業，女兒以YouTuber阿翰的「九天玄女」的故事造句，結果讓她哭笑不得。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」Po出女兒的學校作業，需用「因此」二字造句，女兒寫出「九天ㄒ一ㄢˊ女從800因此、600因此ㄐ一ㄤˋㄌㄡˋ、ㄐ一ㄤˋㄌㄡˋ。」但句子錯誤多，她看到「800因此」相當無言。其他像是九天玄（ㄒㄩㄢˊ）女的ㄒㄩㄢˊ寫成「ㄒ一ㄢˊ」、降落（ㄌㄨㄛˋ）寫成「ㄌㄡˋ」，作業問「因此（一ㄣㄘˇ）」誤會成「英呎（一ㄥㄔˇ）」，引起不少網友討論。

一名媽媽分享女兒的造句作業，女兒把「因此（一ㄣㄘˇ）」誤會成「英呎（一ㄥㄔˇ）」。（翻攝自爆廢公社）
一名媽媽分享女兒的造句作業，女兒把「因此（一ㄣㄘˇ）」誤會成「英呎（一ㄥㄔˇ）」。（翻攝自爆廢公社）

網友笑稱「這孩子有注意時事」、「跟上潮流」、「這小孩有才」、「笑死」，但也有人認為不妥，「還是不要太早給小朋友看網路有的沒的影片」、「注音都還可以台灣國語（指降『肉』）…。」、「看著我女兒可能被我打死」、「到小六畢業前都不准再看YouTube」，提醒媽媽「可以順這個機會教育餒，畢竟現在網路發達，不過也可以藉機會教育孩子並導正觀念。」

延伸閱讀

讓寶可夢3D化爆紅！泰國百萬網紅「棒糖妹」驟逝 死因離奇粉絲震驚

日幣跌到台灣薪資超越日本？ 網論戰兩地薪水狀況

煮麵多倒「這1罐」秒變神級防疫料理！老饕級食譜曝光 背後故事藏洋蔥

別高興太早！iPhone「白老鼠神機」掰掰了 iOS 16踢走這3款、還放生iPod Touch

相關新聞

爸收女兒入學通知見「制服總價」嘆：通膨太誇張 反被網嗆

新學期即將到來，不少家長紛紛收到孩子的入學通知，一名家長抱怨，最近收到女兒的入學通知單和校用品的「帳單」，學校服裝價目表總價令他看了不禁感嘆，「通膨真的誇張」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

國語老師會哭！女兒用阿翰九天玄女造句「ㄧㄣㄘˇ」 變台灣國語讓媽無言

網路世代吸引不少創作者分享自身影片，部分搞笑話語或是用詞可能會讓小朋友難辨正確性。一名媽媽分享女兒的學校作業，女兒以YouTuber阿翰的「九天玄女」的故事造句，結果讓她哭笑不得。

機器人新課程 南市15校先推動

中華機器人科技教育學會發展機器人教育6年多，跨縣市協助學校發展機器人教育，講師群最近開發出15個機器人教育課程，優先提供...

潭子國中校舍老舊逢雨必漏 台中市教育局允諾協助改善

台中潭子國中文化樓屋頂防水層破損嚴重，恐影響建物結構安全，另廣播系統自1994年建設，屢次維修，仍常有故障狀況等；但校方...

疫情下美台學生助病童 南二中與美國扶少團跨國傳愛

新冠肺炎疫情壟罩下，愛與善的傳遞不中斷。台南扶輪社率台南二中扶少團與美國加州聖拉蒙社區扶少團，跨國合作，義賣募款幫助病童...

彰化防災小尖兵線上闖關又來了 祭出千份禮券獎勵

彰化縣消防局過去暑假舉辦營隊受到歡迎，但因應疫情，去年開始舉辦線上活動，有上千人次參與，今年暑假消防局因應防疫期間學童居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。