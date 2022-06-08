國語老師會哭！女兒用阿翰九天玄女造句「ㄧㄣㄘˇ」 變台灣國語讓媽無言

網路世代吸引不少創作者分享自身影片，部分搞笑話語或是用詞可能會讓小朋友難辨正確性。一名媽媽分享女兒的學校作業，女兒以YouTuber阿翰的「九天玄女」的故事造句，結果讓她哭笑不得。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」Po出女兒的學校作業，需用「因此」二字造句，女兒寫出「九天ㄒ一ㄢˊ女從800因此、600因此ㄐ一ㄤˋㄌㄡˋ、ㄐ一ㄤˋㄌㄡˋ。」但句子錯誤多，她看到「800因此」相當無言。其他像是九天玄（ㄒㄩㄢˊ）女的ㄒㄩㄢˊ寫成「ㄒ一ㄢˊ」、降落（ㄌㄨㄛˋ）寫成「ㄌㄡˋ」，作業問「因此（一ㄣㄘˇ）」誤會成「英呎（一ㄥㄔˇ）」，引起不少網友討論。

一名媽媽分享女兒的造句作業，女兒把「因此（一ㄣㄘˇ）」誤會成「英呎（一ㄥㄔˇ）」。（翻攝自爆廢公社）

網友笑稱「這孩子有注意時事」、「跟上潮流」、「這小孩有才」、「笑死」，但也有人認為不妥，「還是不要太早給小朋友看網路有的沒的影片」、「注音都還可以台灣國語（指降『肉』）…。」、「看著我女兒可能被我打死」、「到小六畢業前都不准再看YouTube」，提醒媽媽「可以順這個機會教育餒，畢竟現在網路發達，不過也可以藉機會教育孩子並導正觀念。」