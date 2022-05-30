適性多元發展 宜蘭各國中技藝教育競賽106名學生獲獎

宜蘭縣政府鼓勵孩子多元適性發展，除了開辦技藝班並舉辦國中技藝教育競賽，這次共有370名學生參加12職群15類組的比賽項目，比賽結果106名學生獲獎，縣長林姿妙今天特別表揚這群優秀努力的孩子。

受獎學生中，也有不少感人的故事。羅東國中三年級學生陳誼臻出身單親家庭，與母親相依為命，媽媽因健康問題不宜食用市售糕點，孝順的她學做適合媽媽食用小點心，學成後參加全縣國中技藝競賽中式點心組拿下第一名，成為最珍貴的母親節禮物。

陳誼臻自認為不聰明，烘焙基礎也不好，學做過程要比別人更努力，比賽前遇上疫情，學校一度停課，她擔心技術不如人，非常珍惜每次練習機會，透過不斷摸索找到訣竅，縣賽時製作的「綠豆椪」獲得評審一致肯定，對她是莫大的鼓勵。

談到未來生涯規劃？陳誼臻說，她想當特教老師，協助特殊遭遇孩子找到人生目標，期盼能有穩定收入，讓辛苦大半輩子的媽媽過更好的生活。

林姿妙表示，縣府注重技職教育，鼓勵孩子朝向興趣發展，110學年度在各國中開設合作式技藝班30班、自辦式技藝班16班及技藝專班1班，共47班，選擇技藝教育的國三學生共1360人次，讓學生除了課業外，能在學習技藝中多元適性發展，找到發揮潛能的舞台。