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適性多元發展 宜蘭各國中技藝教育競賽106名學生獲獎
宜蘭縣政府鼓勵孩子多元適性發展，除了開辦技藝班並舉辦國中技藝教育競賽，這次共有370名學生參加12職群15類組的比賽項目，比賽結果106名學生獲獎，縣長林姿妙今天特別表揚這群優秀努力的孩子。
受獎學生中，也有不少感人的故事。羅東國中三年級學生陳誼臻出身單親家庭，與母親相依為命，媽媽因健康問題不宜食用市售糕點，孝順的她學做適合媽媽食用小點心，學成後參加全縣國中技藝競賽中式點心組拿下第一名，成為最珍貴的母親節禮物。
陳誼臻自認為不聰明，烘焙基礎也不好，學做過程要比別人更努力，比賽前遇上疫情，學校一度停課，她擔心技術不如人，非常珍惜每次練習機會，透過不斷摸索找到訣竅，縣賽時製作的「綠豆椪」獲得評審一致肯定，對她是莫大的鼓勵。
談到未來生涯規劃？陳誼臻說，她想當特教老師，協助特殊遭遇孩子找到人生目標，期盼能有穩定收入，讓辛苦大半輩子的媽媽過更好的生活。
林姿妙表示，縣府注重技職教育，鼓勵孩子朝向興趣發展，110學年度在各國中開設合作式技藝班30班、自辦式技藝班16班及技藝專班1班，共47班，選擇技藝教育的國三學生共1360人次，讓學生除了課業外，能在學習技藝中多元適性發展，找到發揮潛能的舞台。
370名學生參加12職群15類組競賽項目，106名學生獲獎，縣府恭喜得獎學生也感謝老師教導，同時感謝羅東高工（機械、土木建築、電機電子及動力機械職群）、耕莘專校（設計、農業、餐旅職群）、聖母護專（商管、醫護及食品中點職群）、蘇澳海事學校（食品西點 、電機電子及水產職群）、頭城家商（家政美容、美髮職群）共同承辦賽事，讓學生們展藝翱翔。
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