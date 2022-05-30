快訊

新店耕莘醫院傳醫療暴力 男要做PCR遭拒竟出拳揍人

澤倫斯基前線視察：俄軍猛攻烏東但戰線停滯？

「沒遺漏任何一通求救」 2歲男童父哽咽盼還原真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

適性多元發展 宜蘭各國中技藝教育競賽106名學生獲獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府鼓勵孩子適性學習發展，舉辦國中技藝教育競賽，共有370名學生參加12職群15類組比賽，106名學生獲獎。圖／縣府提供
宜蘭縣政府鼓勵孩子適性學習發展，舉辦國中技藝教育競賽，共有370名學生參加12職群15類組比賽，106名學生獲獎。圖／縣府提供

宜蘭縣政府鼓勵孩子多元適性發展，除了開辦技藝班並舉辦國中技藝教育競賽，這次共有370名學生參加12職群15類組的比賽項目，比賽結果106名學生獲獎，縣長林姿妙今天特別表揚這群優秀努力的孩子。

受獎學生中，也有不少感人的故事。羅東國中三年級學生陳誼臻出身單親家庭，與母親相依為命，媽媽因健康問題不宜食用市售糕點，孝順的她學做適合媽媽食用小點心，學成後參加全縣國中技藝競賽中式點心組拿下第一名，成為最珍貴的母親節禮物。

陳誼臻自認為不聰明，烘焙基礎也不好，學做過程要比別人更努力，比賽前遇上疫情，學校一度停課，她擔心技術不如人，非常珍惜每次練習機會，透過不斷摸索找到訣竅，縣賽時製作的「綠豆椪」獲得評審一致肯定，對她是莫大的鼓勵。

談到未來生涯規劃？陳誼臻說，她想當特教老師，協助特殊遭遇孩子找到人生目標，期盼能有穩定收入，讓辛苦大半輩子的媽媽過更好的生活。

林姿妙表示，縣府注重技職教育，鼓勵孩子朝向興趣發展，110學年度在各國中開設合作式技藝班30班、自辦式技藝班16班及技藝專班1班，共47班，選擇技藝教育的國三學生共1360人次，讓學生除了課業外，能在學習技藝中多元適性發展，找到發揮潛能的舞台。

370名學生參加12職群15類組競賽項目，106名學生獲獎，縣府恭喜得獎學生也感謝老師教導，同時感謝羅東高工（機械、土木建築、電機電子及動力機械職群）、耕莘專校（設計、農業、餐旅職群）、聖母護專（商管、醫護及食品中點職群）、蘇澳海事學校（食品西點 、電機電子及水產職群）、頭城家商（家政美容、美髮職群）共同承辦賽事，讓學生們展藝翱翔。

羅東國中三年級學生陳誼臻（左四）出身單親家庭，媽媽因健康問題不宜食用市售糕點，孝順的她學做適合媽媽食用的小點心，她這次在國中技藝競賽的中式點心組拿下第一名。圖／縣府提供
羅東國中三年級學生陳誼臻（左四）出身單親家庭，媽媽因健康問題不宜食用市售糕點，孝順的她學做適合媽媽食用的小點心，她這次在國中技藝競賽的中式點心組拿下第一名。圖／縣府提供

羅東高工

延伸閱讀

宜蘭有機茶分級評鑑賽 青農林立偉蟬聯「有機茶王」

宜蘭累計41死長者居多 19人沒打疫苗16人確診3天內走

大里天公廟捐地興學 宜蘭最北大里國小校舍重建今動土

宜蘭+1779 排68場次校園疫苗接種、兒童BNT快打站明開打

相關新聞

不忍學生走歧路 余素錦解心結輔導

北市北政國中特教老師余素錦投入輔導工作10年，與輔導團隊獲得北市109年度百大價值學校行政故事團體組特優獎；她坦言輔導工...

適性多元發展 宜蘭各國中技藝教育競賽106名學生獲獎

宜蘭縣政府鼓勵孩子多元適性發展，除了開辦技藝班並舉辦國中技藝教育競賽，這次共有370名學生參加12職群15類組的比賽項目...

遠距教學不呆看螢幕 嘉市大業國中用線上白板、便利貼

許多縣市高中職以下本周持續遠距教學，教師到校面對螢幕唱「獨角戲」，嘉義市大業國中綜合活動領域的老師簡意文、楊永吉，與嘉義...

解決如廁困擾 研究馬桶坐墊自動掀放4小學生科展奪金

嘉義縣義竹鄉南興國小日前參加教育部「110學年度科技教育創意實作－科技任務組競賽」，去年獲銅牌，今年更上層樓，5年級學生...

大里天公廟捐地興學 宜蘭最北大里國小校舍重建今動土

宜蘭縣境之北大里國小校舍耐震不足，縣政府幾年前把孩子移到大溪國小上課，並爭取將近1.3億元經費重建，今天舉行新校舍開工動...

全國文化會議閉幕 李永得：推動藝FUN券轉型和中介學校

全國文化會議今天中午閉幕，文化部長李永得於「全國文化會議總結與展望」時透露，文化部正朝將藝FUN券轉型努力，希望未來每年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。