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鳳凰木枯枝凋零 台東永安校友不捨：老樹也要畢業了？

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
永安國小僅存1棵鳳凰木葉已落盡、枯枝滿天，校友們十分不捨。記者卜敏正／攝影
永安國小僅存1棵鳳凰木葉已落盡、枯枝滿天，校友們十分不捨。記者卜敏正／攝影

台東縣永安國小操場旁原種有一排鳳凰木，近年逐一生病、枯死，僅存最後1棵近期葉已落盡、枯枝滿天，校友們不捨請學校重視；校方表示已找過專家整治，除了褐根病，鳳凰木樹齡已高，6月將辦生命教育活動感謝老樹陪伴。

許多學校都種有鳳凰木，每年5、6月畢業季鳳凰花開，畢業生站樹旁拍照留念，是一輩子難忘記憶，但永安國小操場旁的鳳凰木，近年逐一枯死，僅存最後1棵主樹幹看似粗壯，但在這畢業季不僅無花無葉，僅剩枯枝凋零，校友不禁感嘆「老樹今年也要畢業了嗎？」

盧姓校友指出，永安國小原本操場和教室前都各有一排鳳凰木、總數近20棵，多年前因教室整建移除一部分，只剩操場旁一排鳳凰木，每年5、6月畢業生最喜歡以燦爛鳳凰花開為背景拍照留念，沒想到近年老樹不斷生病、枯死，讓人非常心痛、不捨，希望校方全力拯救校友們美好回憶。

永安國小校長林宜茂表示，之前曾經找過林務局專家到學校幫老樹看病，發現鳳凰木除生褐根病也已經很高齡，之後雖然有投藥但一直沒有起色，整棵樹繁葉落盡只剩枯枝。

林宜茂說，鳳凰木生長壽命約40到60年，學校這棵鳳凰木樹齡可能超過60歲，學校除了將老樹圈圍、保護，並在今年3月在校園種牛樟樹等10棵台灣原生樹，6月畢業系列活動將舉辦生命教育活動，讓孩子們認識生命周期循環，也感謝老樹陪伴。

永安國小鳳凰木多年前枝葉茂密、花開燦爛。圖／讀者提供
永安國小鳳凰木多年前枝葉茂密、花開燦爛。圖／讀者提供

台東

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