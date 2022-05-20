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少子化衝擊 嘉縣甄選53名國小幼兒園教師 近千人報名

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣國小暨幼兒園正式教師甄選，7月6日辦理初試，縣府受理報名截止，共開出53名缺額，共近千名考生報名，競爭激烈，圖為過去甄試考場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣國小暨幼兒園正式教師甄選，7月6日辦理初試，縣府受理報名截止，共開出53名缺額，共近千名考生報名，競爭激烈，圖為過去甄試考場。圖／嘉縣府提供

少子化浪潮，要當正式教師愈來愈不容易，中斷近3年的嘉義縣國小暨幼兒園正式教師甄選，7月6日辦理初試，縣府受理報名截止，共開出53名缺額，共近千名考生報名，競爭激烈。

嘉縣府原定110學年度辦理國小暨幼兒園教師甄選，因疫情關係停辦，為維護教學品質，111學年度將招考國小原住民重點學校普通班教師、國小普通班教師、專任輔導教師、身心障礙特教教師、英語專長教師及幼兒園普通班教師等共6類教師，共計53個名額，以國小普通班教師26名缺額最多。

7月6日辦理初試，7月16日辦理複試，預定7月18日公告錄取名單。初試考場地點在縣立東石及朴子國中，教師甄選報名13日截止，有近千名考生報名，嘉縣參加南部測驗聯盟統一甄選命題，聘專家學者擔任口試委員。

嘉縣108學年度曾辦理國小教師甄試，甄選30名普通教師及英語專長教師，投入國小教學現場。今年甄試，錄取名額及報名人數增加，年改教師退休潮趨緩，教育職場教師年輕化，學生人數減少，教師缺額也少。

縣府教育處說，近期因疫情加劇，特別提醒考生，防疫期間請加強健康管理，維持考試最佳身心狀況，考試配合防疫措施，甄選初試、複試考試前都不開放預看考場，考試當日不開放陪考，因應中央流行疫情指揮中心最新規定，滾動式調整甄試防疫規範，請考生務必隨時留意「嘉義縣教師甄選資訊網站」最新消息，記得應試當天帶證件，以免影響應考權益。

幼兒園 疫情 嘉義

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