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東勢高工學生木育畢業展 東勢林業文化園區盛大展出

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中東勢高工自今天起至6月12日，於東勢林業文化園區舉辦設計群學生作品成果展，展現學生三年來的學習成果，讓木造工藝創意新生。圖／東勢林管處提供
台中東勢高工自今天起至6月12日，於東勢林業文化園區舉辦設計群學生作品成果展，展現學生三年來的學習成果，讓木造工藝創意新生。圖／東勢林管處提供

台中東勢林業文化園區，鼓勵學生投入木育創作，與東勢高工合作，為園區注入新的生命力，自今天起至6月12日，舉辦111年度設計群學生作品成果展，展現學生三年來的學習成果，讓木造工藝創意新生。

東勢林業文化園區原為大雪山林業公司，自1956年開始籌設，東勢高工為與地方產業結合發展，陸續增設建築科、並增添伐木製材、測量、製圖等；921震災後，東勢林業文化園區也移撥約10公頃土地，予東勢高工重建校舍，雙方關係緊密。

此次學生展覽於東勢林業文化園區禮堂舉辦，作品涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」；家具設計科展出木作應用作品，分為「玩木木藝、家具基本結構榫接、木工乙級成品及木藝之美」等四大類。

另室內空間設計科，展出畢業專題實作，呈現三年所學成果，並展示參加全國設計群專題製作競賽之得獎作品「老來屋」；建築科則展示基本建築製圖「工程圖」、「快速設計」，木材加工和塗料相結合的文創產品，以及園區「大製材廠、燃料倉、景觀橋」模型、樹枝拱門「時光隧道」創作等。

東勢高工校長周文松表示，東勢高工的設計群學生作品成果展，因場地問題已停辦多年，因東勢林業文化園區的場地，有列為文化古蹟，爭取到中央預算，於今年修復完工，讓學生有更好的場地能舉辦展覽，希望能在地資源結合，也走出學校，讓社區居民對地方傳統產業更加了解。

周文松提到，展覽期間，平日會由會場志工協助導覽，六日時期則會由校內學生，到現場親自介紹展覽作品，希望與東勢林業文化園區合作，雙方互利共響，讓更多民眾可以踏入東勢，了解地方發展，更能把學生們的作品展示出來，讓更多人看見。

東勢高工也提到，現場還有高一、高二設計群學生作品，如繪畫基礎實習、表現技法、基本設計實習等，充分展現多元且紮實的課程內容。希望藉此展覽，透過作品的交流，讓民眾感受青年學子的活力與創意能量。

東勢高工學生展出的作品，涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」等作品，產學合作共創山城木作創意產業。圖／東勢林管處提供
東勢高工學生展出的作品，涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」等作品，產學合作共創山城木作創意產業。圖／東勢林管處提供
東勢高工學生展出的作品，涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」等作品，產學合作共創山城木作創意產業。圖／東勢林管處提供
東勢高工學生展出的作品，涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」等作品，產學合作共創山城木作創意產業。圖／東勢林管處提供
東勢高工學生展出的作品，涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」等作品，產學合作共創山城木作創意產業。圖／東勢林管處提供
東勢高工學生展出的作品，涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」等作品，產學合作共創山城木作創意產業。圖／東勢林管處提供

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