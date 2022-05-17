國中國文／聽懂話語中的弦外之音—有趣的雙關法

日常生活中大家是否有過這樣的經驗，走在一條熱鬧的街上，街邊商店林立，到處可見色彩繽紛的招牌，招牌上有的寫著「麵麵俱到（諧音：面面俱到）」（麵店）、有的寫著「無蟹可及（諧音：無懈可擊）」（海產店），甚至還有的寫著「日理萬雞（諧音：日理萬機）」（烤雞店），這些充斥在我們周遭的招牌名稱就是一種雙關法的運用。

更有甚者，每到過年過節，大家免不了要說上幾句吉祥話，比如過年不小心打破東西，長輩都會喊著「碎碎平安（諧音：歲歲平安）」，除夕夜時要留下一尾魚不可吃完，就叫做「年年有魚（諧音：年年有餘）」等，也是雙關法在生活中的實際運用。

而雙關法除了上面所舉的諧音雙關外，還有所謂的「諧義雙關」、「句義雙關」，現在就讓我們一起跟著吳桐老師來學習吧！

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