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新北育德國小的這堂課 學作文也學善待地球
「生活中做哪些事，可以減少地球暖化？」老師提問，新北市育德國小學生發揮減碳小尖兵本色答道：「多吃當季的蔬菜水果」，「做好垃圾分類跟資源回收」，這是育德國小寫作課的真實場景。
新北市政府環境保護局樹林垃圾焚化廠關心地方教育，十多年來在育德國小等鄰近小學開設環境教育寫作班訓練營，配合開課的聯合報寫作教室老師不只教寫作，生態保育、低碳節能、垃圾減量等觀念也放入教學，並利用《好讀》周報、紀錄片，教學生循環利用資源、計算碳足跡，用自己的方式實踐環保。
對育德國小學生來說，「寫作課、手繪報課」的老師上課幽默、解說仔細，寫作文不再是苦差事，反而是大展身手的舞台。四年乙班許芯寧說，「作文課上一個學期不夠，最好能一直上到六年級」。
許芯寧表示，以前遇到沒有限制範圍的作文題目時，會不知該如何下筆，但寫作課上一陣子後，學到如何建構文章順序，運用修辭，寫作文變得容易許多。
四年丙班蔡宥誠以前也很討厭寫作文，因為不知要寫什麼，但現在的他說，「寫作老師教過『加油添醋』法，上課時舉好多好笑的例子，我就想到原來有好多東西可以寫，所以這次作文寫了34行，以前根本寫不了這麼多」。
育德國小校長林朝隆表示，語文學習包括閱讀、說話、寫字、作文，作文是最高階也最難學，樹林垃圾焚化廠多年不斷地挹注資源為育德四年級學生開寫作班、手繪報班，聯合報寫作教室老師也很專業，以有趣的教學引發學習動機，才能做到讓學生從害怕變喜歡寫作文。
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