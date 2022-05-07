雄女新任校長海選！台南女中校長、雄中校友鄭文儀出線
高雄女中校長出缺，競爭者眾，有7人進入複選。遴選委員會昨晚進行複選，結果由現任國立台南女中校長鄭文儀出線，鄭是雄中校友。
雄女校長林香吟未能連任，已轉任中山高中校長。新任校長遴選空前激烈，第一階段就有10多人報名參加，經過筆試及資績審查，最後有7人進入複選，包括多名國立高中校長、高中職主任與祕書等。7人在5月4日與校方教育人員、家長代表對談爭取支持，；6日晚上進行遴選委員會複選。
鄭文儀是雄中校友，臺南大學國語文研究所中國文學碩士。擔任過屏女教師，鳳山高中主任，104年起任台南女中校長至今，辦學風評佳。
「很榮幸！」鄭文儀表示，在台南女中擔任校長7年，已到考量轉任的階段，剛好雄女有機會，於是提前一年。台南女中與雄女兩校性質相近，過去在教育部中小學課程深耕計畫中也有交流；兩校對於科技部的女科學校計畫也努力扎根，希望兩校在未來有更多互動，為國家多培育女性科技人才。
鄭文儀表示，雄女校史已經98年，再過2年就要慶祝百年校慶，校友與師生們也非常期待。雄女的教師群非常優秀，他會與教師同行放大教學能量。
5月6日雄女校長遴選參選人校內對談後，曾進行校內教師投票，後來有91人投票、每人可以投1至3票，鄭文儀獲76票居首。林香吟表示，兩人也是多年好友，常常互動分享教育心得，鄭校長經驗豐富，能全方位思考問題。
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