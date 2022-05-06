竹縣寶山國小山湖分校發展偶戲有成 勇奪2項全國特優

新竹縣寶山國小山湖分校全校雖僅54名學生，但學校努力發展戲劇特色；日前參加111學年度「全國學生創意偶戲比賽」，以「解放.大冒險」劇目贏得現代偶戲類-光影偶戲組、舞台劇類2項全國特優。縣長楊文科肯定竹縣偏鄉小學在藝術、表演的表現讓人驚艷。

這次的創意偶戲比賽不只寶山國小山湖分校拿下全國特優，位於橫山鄉的大肚國小也在傳統偶戲-皮紙影戲組奪得特優及現代偶戲類-綜合偶戲組及手套偶戲組優等殊榮，另關西東安國小獲傳統偶戲類-布袋戲組優等 ，

寶山國小校長彭鴻源說，「解放.大冒險」劇本由學生與老師張惠萍共同發想創作修正，影偶由學生和家長協力完成，另外，邀請專長戲偶設計製作、偶戲創作與教學的名師王中振指導，讓學生的表演技巧升級，繼2018年參加全國現代偶戲類綜合偶戲組得特優，再於2022年奪冠。

彭鴻源分享，山湖分校申請了教育部藝文深耕計畫，全校都上戲劇課，中、高年級的大孩子參加比賽，低年級小孩子在校內成果發表，平時利用綜合彈性課及周三下午練習偶戲。

學生許竹青回想到南投比賽當天，「前一組參賽學校的設備和道具高級得讓人羨慕」，但想想自己和家長同學DIY海底世界的海草、魚群以及邪惡的食人花、大小人偶也很精彩，而且劇情非常有趣，能夠帶起觀眾的情緒，終於皇天不負苦心人，評審看見了大家的努力，勇奪特優。