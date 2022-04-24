中保基金會回饋故鄉 斥資百萬打造員山國小英語教室

歡慶宜蘭員山國小校慶，中興保全文教基金會最近送上兩間英語互動教室做為賀禮，讓偏鄉孩童也能擁有平地學生同等規格的英語學習環境，老師們可以透過情境式教學，設計出互動又豐富的課程，提升孩子學習英語的動機和外語能力，強化國際競爭力。

中保基金會自2020年在員山國小增設全英文課後輔導教程後，為了讓英語教學更多元有趣，今年再度斥資百萬打造兩間英語互動教室，配合智慧黑板、智慧電視、行動載具（Chrome book電腦）等多媒體設備，不只讓英語學習更科技化，並透過沉浸化教學模式，讓孩子經由各種有趣的互動練習，落實聽、說、讀、寫的外語能力。

中興保全文教基金會執行長鄭淑貞與林燈文教公益基金會執行長林純美開心送出英語互動教室，鄭淑貞說，去年他們實際了解需求、設計發包到施工皆由中保集團一手包辦，也要特別感謝陳碧卿校長帶領的教師團隊協力合作，才能讓工程順利完成。

鄭淑貞表示，宜蘭員山鄉是中保科技集團總裁 林孝信的父親林燈先生的故鄉，也是員山國小第十屆的校友；林燈先生在世時，就曾在民國60年員山國小六十週年校慶時，捐助興建紀念圖書館，後來就一直由後代子孫延續這段緣分。

中保科技集團總裁林孝信接續父親林燈先生的遺志，陸續成立「林燈文教公益基金會」與「中興保全文教基金會」，關懷宜蘭地區社會經濟屬於較為弱勢的學童，除了提供獎學金及生活費補助，並自2005年起在員山鄉推廣課輔班計畫，由基金會外聘專業教師隨校輔導，針對學習進度較落後的弱勢學童進行補救教學，至今協助超過3200名孩童。

中保基金會重視外語能力，「中保課輔班2.0」將員山鄉各校學生用專車接送至員小，按年級分班由專任教師增設全英文課後輔導課程，將英語會話練習融入日常生活中，讓學生開口說英語，增強信心