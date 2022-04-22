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改善「月經貧窮」 高市試辦在國中女廁供免費衛生棉

中央社 / 高雄22日電

高雄市教育局今年起在5所國中校園試辦「月保安康（Moon Care）」計畫，在廁所、健康中心與輔導室提供免費生理用品，未來更可望拓展到各校，讓弱勢學生不必為生理期擔憂。

「月保安康」議題受社會關注，高雄市政府教育局今天新聞稿表示，今年從鳳甲、鳳山、大寮、中山、楠梓等5所校園開始試辦「月保安康（MoonCare）」，在每棟校舍至少1間女廁放置「Moon Care置物櫃」提供衛生棉等生理用品，讓同學不必為生理期擔憂，維護學生身心健康。

教育局說明，先前已有零星學校主動在女廁提供女性生理用品，「月保安康」計畫則由教育局規畫執行，盼日後可推廣到各國中，甚至國小高年級。除了廁所，也規畫把衛生用品配發到班級教室，由導師評估學生需求發放，學生還可自行到健康中心、輔導室索取。

得知「月保安康」試辦計畫，艾多美股份有限公司也助女同學一臂之力，捐贈4200包生理用品，獲教育局長謝文斌致贈感謝狀。

教育局表示，除了物資支援，也從國小高年級起，針對不同年齡學生設計生理期照顧相關課程，學校護理師也會定期宣導，希望讓學生將經期當作一段正常、自在的歷程。教師增能方面，也透過各式工作研討會、工作坊，並與社團法人全球小紅帽協會合作，加強師長對弱勢女學生的關懷及敏感度。

謝文斌說，「月經貧窮」受到大家關心，帶動關懷弱勢學生議題，教育局會提醒學校應提升教師與相關人員敏感度，隨時注意有需關懷弱勢學生，並即時轉介相關局處；也會加強宣導個人衛生的重要性，全方位保護學生的健康。

參與試辦的大寮國中校長侯長文告訴中央社記者，大寮國中有很多中來自弱勢家庭的學生，以前不好意思把自己的情況講出來，有了「月保安康」計畫，有需求的學生可以直接到廁所去拿，對學生是最直接的照顧，並且搭配課程教育，資源也不致被濫用。

來自弱勢家庭的大寮國中二年級女同學說，以前不敢大聲談論「月經」相關事情，現在因課程提及，同學們之間比較願意談。而且現在學校有提供衛生棉，在自己家裡沒有、或臨時需要用的時候可以取用，非常方便，也很體恤女孩子。

教育局 衛生棉 生理期

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