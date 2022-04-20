快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

台南首間國小食農專科教室 東山國小啟用

中央社 / 台南20日電

台南市政府教育局與陳蒼經公益信託慈善基金會合作，在東山國小打造台南市第一間國小食農專科教室，並希望藉東山國小經驗鼓勵各校與在地青農攜手，發展地區食農教育課程。

台南市長黃偉哲今天出席東山國小食農專科教室「郁蒼食經學堂」揭牌儀式致詞指出，陳蒼經公益信託慈善基金會回饋鄉里的善舉，不只造福東山國小的同學，也能服務許多其他學校學生，讓孩子們了解他們所吃的主、副食品相關教育，知道惜福惜食，進而對環境友善，珍惜這一塊土地。

台南市副秘書長王揚智表示，台南農產種類豐富，目前各學校午餐食用台南在地食材蔬菜比例已達30%，水果更高達60%，未來希望藉由東山國小的經驗，鼓勵各校與在地青農攜手，發展地區食農教育課程，讓在地低碳食農教育由學校教育深入每個家庭，成為台南市特色。

台南市教育局提供資料指出，東山國小與社區青農團體、非營利組織、校內專長教師、校友共同攜手合作推動食農教育，獲行政院農委會辦理「推動食農教育教案暨成果優選」獎、「食米學園計畫」全國評鑑績優獎等多項獎項肯定。

台南市教育局指出，東山國小「郁蒼食經學堂」融入東山在地食材、農委會食農教育以及台南市營養教育，搭配食米教育教材，將讓孩子學習跨領域認知課程，還能在校內進入體驗型態的食農教育課程。

食農教育 台南

延伸閱讀

標準還在吵、疫情卻在燒 新店某高中全校停課3天

新北最熱門公幼中籤率僅22%搶破頭 教育局：再加開27班

居隔陰轉陽！北市衛生、教育局員工確診 柯文哲下午說明

食農教育法通過 嘉縣開發在地化課程、設教育資源中心

相關新聞

啥意思？小學菜單「絕代雙嬌」掀熱議 內行人抖暗黑真相

每個人都在求學階段吃過營養午餐，營養師跟廚工為了學生健康著想，每天會提供不同餐點，菜色的喜好程度最常被當成討論話題。一名女網友分享某所國小一週的菜單，其中有道名為「絕代雙嬌」的料理讓她很困惑到底是什麼東西，釣出內行網友解答，同時揭曉名稱由來。

嘉市國中小專科教室也裝冷氣 市府：各校冷氣5月可開

嘉義市國中、小學校「班班有冷氣」除了普通教室都有冷氣，新風換氣系統，又獲中央補助在專科教室裝冷氣，總計3500多台，市府...

桃園多間國小新生數暴增 民代諷「祖上積德」才抽得到

桃園多所國小學生數多、校舍不足，多位民代今天關心大竹國小擴校，和仁德國小、五福國小、過嶺國小的增設進度。教育局表示，大竹...

影／立委質疑出題方向 多名家長不捨到校贈花打氣師生

台中市一所國小四年級社會科期中考卷引用雜誌文章，閱讀題遭立委林靜儀質疑「出題老師愛戴盧市長」，引發社會輿論。該校家長會長...

影／家長會挺出題老師 林靜儀：仍懷疑是業配文

民進黨立委林靜儀日前指台中市某國小四年級社會科期中考卷，出題老師「很愛戴盧市長」，引發討論。該國小家長會長與家長會幾位委...

南女中音樂班學生出類拔萃 上國內外頂尖音樂學府

台南女中音樂班學生吳禕其、黃資雅、林紜安，從小對音樂有興趣，憑著努力，在全國賽都有優異表現，均錄取台師大音樂系，黃資雅也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。