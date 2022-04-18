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少子化下北大特區逆勢成長 桃子腳國中小三期校舍開工

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
第三期校舍將共構幼兒園，規劃一棟地下1層、地上6層之建築物，包含9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間；還有63格汽車停車位，供教職員及幼兒園接送使用。圖／新北工務局提供
第三期校舍將共構幼兒園，規劃一棟地下1層、地上6層之建築物，包含9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間；還有63格汽車停車位，供教職員及幼兒園接送使用。圖／新北工務局提供

三峽北大特區人口持續成長，為滿足在地就學所需，新北市桃子腳國中小將第三期擴建，新北副市長陳純敬在今日開工典禮上表示，這次擴建增加42間教學空間，並新闢幼兒園，增加地方教育資源；新工處表示，工程以清水模意象延續桃子腳建築美學，隨地勢及環境建造出獨特風格，全案預計民國113年7月竣工。

陳純敬表示，雖然現在全國少子化，但三峽北大特區人口卻持續成長，原本只有69班，現在全校將增加42間教學空間，尤其難得是其中有9間要新建給幼兒園專用，讓師生都能享受更寬廣的校園，增進地方居民教育資源及生活品質，也盼工程能在兩年完成。

新工處指出，目前桃子腳國中小的國小部招收48班、國中部21班，為因應地區人口攀升及就學需求，這次利用學校西北側平面停車場新建第三期校舍，並配合原有校舍風格以清水模意象展現桃子腳的建築美學。

第三期校舍將共構幼兒園，規劃一棟地下1層、地上6層之建築物，包含9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間；還有63格汽車停車位，供教職員及幼兒園接送使用，全案工程經費約5億226萬元，預計113年7月竣工。

工務局長詹榮鋒表示，第三期校舍延續原極簡概念，以垂直綠化牆面及空中平台植栽，形塑自然框景，引入周邊綠景的視覺體驗，結合室內教學與戶外開放空間，鼓勵孩子適性發展，引領綠能教育，培養自然素養。

桃子腳國中小校長郭昱晨說明，校園最早蓋第一期時，沒想到人口增加這麼快，接著又蓋第二期，後來因在地家長不斷抱怨難以就近入學，苦惱跨區就讀等問題，因此再增第三期蓋新校舍，未來則還規畫第四期增設體育館。

郭昱晨提到，在地很多民眾家中都非獨生子女，當中也不少雙胞胎，學校除有地利之便外，因為校園獨特建築及豐富生態，並打造生態走讀、藝術創客、科學實作、雙語環境等特色課程，成為當地熱門學校，入學需求強勁，才讓校舍不斷擴建，未來國小部每年級8班可增至11班。

教育局補充，新建校舍整體規劃可提供師生優良之學習環境，未來完工後可招收18班普通班、特教班3班與幼兒園9班，可滿足學童在地就學需求，切合SDGs永續發展目標所提之優質教育指標。

新北新工處指出，為因應地區人口攀升及就學需求，這次利用學校西北側平面停車場新建第三期校舍，並配合原有校舍風格以清水模意象展現桃子腳的建築美學。記者李成蔭／攝影
新北新工處指出，為因應地區人口攀升及就學需求，這次利用學校西北側平面停車場新建第三期校舍，並配合原有校舍風格以清水模意象展現桃子腳的建築美學。記者李成蔭／攝影
新北市桃子腳國中小以清水模意象建築打造校舍，校園內並有豐富生態。記者李成蔭／攝影
新北市桃子腳國中小以清水模意象建築打造校舍，校園內並有豐富生態。記者李成蔭／攝影
為滿足在地就學所需，新北市桃子腳國中小將第三期擴建，新北新工處今舉辦開工典禮。記者李成蔭／攝影
為滿足在地就學所需，新北市桃子腳國中小將第三期擴建，新北新工處今舉辦開工典禮。記者李成蔭／攝影
為滿足在地就學所需，新北市桃子腳國中小將第三期擴建，新北副市長陳純敬在今日開工典禮致詞。記者李成蔭／攝影
為滿足在地就學所需，新北市桃子腳國中小將第三期擴建，新北副市長陳純敬在今日開工典禮致詞。記者李成蔭／攝影
新北市桃子腳國中小以清水模意象建築打造校舍，校園內並有豐富生態。記者李成蔭／攝影
新北市桃子腳國中小以清水模意象建築打造校舍，校園內並有豐富生態。記者李成蔭／攝影

幼兒園 建築

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