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雲林青蚶小學零招生廢校 改建成第1所老人學校

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣口湖國小青蚶分校兩年來零招生，全校只剩1名6年級生，今年正式廢校，縣府決定以OT方式委外開發為雲林首座多功能示範銀髮樂園，記者蔡維斌／攝影
雲林縣口湖國小青蚶分校兩年來零招生，全校只剩1名6年級生，今年正式廢校，縣府決定以OT方式委外開發為雲林首座多功能示範銀髮樂園，記者蔡維斌／攝影

雲林縣口湖國小青蚶分校兩年來零招生，全校只剩1名6年級生，今年正式廢校，縣府決定以OT方式委外開發為多功能銀髮樂園，設立老人遊學中心、小農市集等，成為雲林首座「老人學校」，預計今年11月完工明年正式營運，社會處今天召開說明會，地方樂觀其成。

少子化嚴重，雲林縣到去年6月30日全縣共4705名小學新生報到，比前年少13人，但因新生數5人以下，只要有學生仍須開班，所以總班級數仍增6班，去年新生總共編了266班級，班數增加但實際人數減少。

其中，口湖國小青蚶分校因人口外移嚴重，招不到學生，已於110學年度起停辦，面臨廢校及閒置校舍活化問題，縣府表示，到去年零招生，全校只剩下1名6年級生，去年8月經協商後移至口湖國小校本部就讀，使該校正式廢校停招。

青蚶分校面積約3千坪，有1棟2層樓的教學大樓共16間教室、1棟宿舍及操場，經縣府研商後，決定以OT方式委外轉型為社福及長照據點，空間再利用發揮在地化功能，最近決標將委由雲林縣家園關懷協會進駐開發。

雲林縣社會局並於今天在青蚶分校辦理說明會，向村民說明後續規畫情形，議員黃文祥、青蚶村長蔡明堂等人參加，社會處長林文志說，未來修繕後將改造為雲林縣第1座結合長照、親子、學堂及休閒的多功能銀髮樂園。

林文志說，未來將以「老人學校」型態，提供參與式長青學苑、長青食堂、關懷據點、日間照顧中心、食農教育、永續餐桌、烘焙、拼布、無毒手工皂等多功能手作教室、科技銀髮健身等服務，讓青蚶分校能成為口湖銀齡創生的示範場域，重獲新生。

林文志說，該校今年3月已完成土地變更，本月起由雲林縣家園關懷協會進駐展開修繕規畫，預計今年11月底完工，明年正式營運，估計可容納日托達60人，未來規畫親子休閒樂園及小農市集並，並提供爺孫共學的遊學中心，學校像社區公園採開放式，也歡迎外鄉或外縣市長輩參與。

雲林縣口湖國小青蚶分校兩年來零招生，全校只剩1名6年級生，今年正式廢校，縣府決定以OT方式委外開發為雲林首座多功能示範銀髮樂園，記者蔡維斌／攝影
雲林縣口湖國小青蚶分校兩年來零招生，全校只剩1名6年級生，今年正式廢校，縣府決定以OT方式委外開發為雲林首座多功能示範銀髮樂園，記者蔡維斌／攝影

雲林 廢校

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