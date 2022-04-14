快訊

花蓮縣疫情持續升溫 全縣國中小15日預防性停課1天

新北今增360例足跡曝光 好樂迪、築間入列

國中國文／歷史事件常使用 破解古人紀時、紀年密碼──天干與地支

聯合新聞網 / 力宇教育

對於忙碌的現代人而言，時間是相當寶貴的，我們常會聽到有人喊說「一天24小時根本不夠用」或是「我恨不得一天有48小時」等認為時間不夠用的說法。

以小時來表示時間可說是現今全世界最常用的方式，但是在古代中國，他們卻是透過天干地支來記錄年月日時的，故在許多古典文學作品中我們常可看到「寅吃卯糧」、「年逾花甲」等成詞語的運用，而一些歷史上有名的戰爭或事件，如「甲午戰爭」、「戊戌變法」、「庚子條款」等也都是以天干地支來表示戰爭或事件發生的時間。

究竟天干地支是如何記錄年月日時的？現在就讓我們一起跟著林伶老師來學習吧！

更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中國文總復習課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10204

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

戰爭

相關新聞

國中國文／歷史事件常使用 破解古人紀時、紀年密碼──天干與地支

對於忙碌的現代人而言，時間是相當寶貴的，我們常會聽到有人喊說「一天24小時根本不夠用」或是「我恨不得一天有48小時」等認為時間不夠用的說法...

暌違20年！潮中奪國中排球聯賽亞軍 屏推四級五區大學端

110學年度國中排球聯賽，屏東縣潮州國中男子排球隊睽違20年獲國中排球聯賽首座亞軍，另外新園國中男女排球隊分別拿下男女組...

黑色情人節韓風來襲 台南光華高中黑色美食有禮

台南市私立光華高中觀光餐飲學程學生，原本今年畢業前要赴韓國自助旅行，以驗證平日所學，卻因疫情使規畫喊停，今以韓國特有的「...

黎明中學黃胤恩、黃胤澤姊弟先後獲得全國語文競賽特優

台南市黎明中學今天表揚高三學生黃胤恩、高一黃胤澤姊弟，兩人接棒前後獲得去年與今年全國語文競賽閩南語朗讀高中組特優，為校爭...

慈惠數創科成果展「超星人」 獲高雄、南港展覽館邀展

畢業季將至，屏東慈惠醫專數位媒體創意設計科今年畢業專題成果展，以「超星人」驚艷各界，校內展外，還獲邀5月18日至5月20...

竹東國中42生通過族語認證 不只拿獎勵金還為升學加持

新竹縣原住民重點學校竹東國中，去年底輔導54名原住民同學報考族語認證，今年2月成績出爐，共有42名學生通過認證，通過比率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。