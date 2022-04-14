國中國文／歷史事件常使用 破解古人紀時、紀年密碼──天干與地支

對於忙碌的現代人而言，時間是相當寶貴的，我們常會聽到有人喊說「一天24小時根本不夠用」或是「我恨不得一天有48小時」等認為時間不夠用的說法。

以小時來表示時間可說是現今全世界最常用的方式，但是在古代中國，他們卻是透過天干地支來記錄年月日時的，故在許多古典文學作品中我們常可看到「寅吃卯糧」、「年逾花甲」等成詞語的運用，而一些歷史上有名的戰爭或事件，如「甲午戰爭」、「戊戌變法」、「庚子條款」等也都是以天干地支來表示戰爭或事件發生的時間。

究竟天干地支是如何記錄年月日時的？現在就讓我們一起跟著林伶老師來學習吧！

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