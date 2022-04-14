快訊

花蓮縣疫情持續升溫 全縣國中小15日預防性停課1天

新北今增360例足跡曝光 好樂迪、築間入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暌違20年！潮中奪國中排球聯賽亞軍 屏推四級五區大學端

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（左二）與學生們擊拳打招呼。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左二）與學生們擊拳打招呼。記者劉星君／攝影

110學年度國中排球聯賽，屏東縣潮州國中男子排球隊睽違20年獲國中排球聯賽首座亞軍，另外新園國中男女排球隊分別拿下男女組季軍、屏東台電男排賽在企業17年甲級排球聯賽拿下總冠軍。縣長潘孟安今勉勵排球隊選手們，一場一場比賽淬煉，享受過程，學習團隊精神。

縣長潘孟安說，讓體育發展接軌，縣府從推動三級五區，延伸到四級大學端、甚至到第五級就業。以排球來說，屏東大學開設排球專班，讓選手們不用離鄉背井，留在屏東就學。

潘孟安說，屏東排球蓬勃發展，從過去屏榮高中帶動風氣，到這幾年復振計畫，三級五區，女排的高中端集中枋寮高中，男排在屏榮高中，也銜接未來升學，屏東大學開設排球專班，在地升學。縣府健全排球設施設備，專業教練在屏東扎根，甲組，企業聯賽到屏東台電隊，希望成為未來國家育成人才管道。

潘孟安今勉勵選手門，球是圓的，比賽隨時都有機會，經過一場一場淬煉，學習成長。潮州國中在冠亞軍戰，讓人驚豔，也有進步空間，秉持屏東奮戰不懈精神，比賽重要是過程，每場都是挑戰。

潘孟安說，屏東體育館整建後，場地完善，作為競賽基地，排球聯賽是體育館整修開幕後第一場售票比賽且滿場，培養縣內喜好運動、體育群眾，一起為球員喝采。

潮州國中九年級張珉銓在這次排球聯賽拿下最佳邊線球員，他說，大家都很努力拚搏，一起拿下好成績，冠亞決賽時，沒有把握領先局數，回到學校後，持續調整步調。排球讓他學習耐心，一顆一顆把球打好。未來留在屏東升學，希望能進入台電排球為目標，一邊工作、一邊打球。

今也頒發獎助金給學生們，潮州國中排球隊30萬元、新園國中男子排球隊20萬、女子排球隊20萬元。屏東台電男子排球隊補助金三萬元。

體發中心指出，排球運動與縣府三級五區人才培育相輔相成，希望將三級五區體育政策延續到第四級大學端，甚至第五級就業，與台電攜手帶動排球運動，提升國內排球水準，讓屏東的孩子在台灣發光發熱。

屏東縣潮州國中暌違20年，在110年國中排球聯賽拿下亞軍，縣長潘孟安（中）與潮州國中排球隊選手們。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州國中暌違20年，在110年國中排球聯賽拿下亞軍，縣長潘孟安（中）與潮州國中排球隊選手們。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今與潮州國中男子排球隊、新園國中男子、女子排球隊與屏東台電男子排球隊，會面並鼓勵選手們，現場頒發獎助金。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今與潮州國中男子排球隊、新園國中男子、女子排球隊與屏東台電男子排球隊，會面並鼓勵選手們，現場頒發獎助金。記者劉星君／攝影

排球 屏東縣 潘孟安

延伸閱讀

教育部新停課標準 潘孟安：與中央一致 防疫與學習並進

男客跨縣女侍跨店 潘孟安責令嚴查阻斷娛樂傳播

屏東3校3班停課 家長焦慮：快公布名單

確診數增音樂節照辦 潘孟安：屏東中央防疫同步

相關新聞

國中國文／歷史事件常使用 破解古人紀時、紀年密碼──天干與地支

對於忙碌的現代人而言，時間是相當寶貴的，我們常會聽到有人喊說「一天24小時根本不夠用」或是「我恨不得一天有48小時」等認為時間不夠用的說法...

暌違20年！潮中奪國中排球聯賽亞軍 屏推四級五區大學端

110學年度國中排球聯賽，屏東縣潮州國中男子排球隊睽違20年獲國中排球聯賽首座亞軍，另外新園國中男女排球隊分別拿下男女組...

黑色情人節韓風來襲 台南光華高中黑色美食有禮

台南市私立光華高中觀光餐飲學程學生，原本今年畢業前要赴韓國自助旅行，以驗證平日所學，卻因疫情使規畫喊停，今以韓國特有的「...

黎明中學黃胤恩、黃胤澤姊弟先後獲得全國語文競賽特優

台南市黎明中學今天表揚高三學生黃胤恩、高一黃胤澤姊弟，兩人接棒前後獲得去年與今年全國語文競賽閩南語朗讀高中組特優，為校爭...

慈惠數創科成果展「超星人」 獲高雄、南港展覽館邀展

畢業季將至，屏東慈惠醫專數位媒體創意設計科今年畢業專題成果展，以「超星人」驚艷各界，校內展外，還獲邀5月18日至5月20...

竹東國中42生通過族語認證 不只拿獎勵金還為升學加持

新竹縣原住民重點學校竹東國中，去年底輔導54名原住民同學報考族語認證，今年2月成績出爐，共有42名學生通過認證，通過比率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。