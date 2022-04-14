暌違20年！潮中奪國中排球聯賽亞軍 屏推四級五區大學端

110學年度國中排球聯賽，屏東縣潮州國中男子排球隊睽違20年獲國中排球聯賽首座亞軍，另外新園國中男女排球隊分別拿下男女組季軍、屏東台電男排賽在企業17年甲級排球聯賽拿下總冠軍。縣長潘孟安今勉勵排球隊選手們，一場一場比賽淬煉，享受過程，學習團隊精神。

縣長潘孟安說，讓體育發展接軌，縣府從推動三級五區，延伸到四級大學端、甚至到第五級就業。以排球來說，屏東大學開設排球專班，讓選手們不用離鄉背井，留在屏東就學。

潘孟安說，屏東排球蓬勃發展，從過去屏榮高中帶動風氣，到這幾年復振計畫，三級五區，女排的高中端集中枋寮高中，男排在屏榮高中，也銜接未來升學，屏東大學開設排球專班，在地升學。縣府健全排球設施設備，專業教練在屏東扎根，甲組，企業聯賽到屏東台電隊，希望成為未來國家育成人才管道。

潘孟安今勉勵選手門，球是圓的，比賽隨時都有機會，經過一場一場淬煉，學習成長。潮州國中在冠亞軍戰，讓人驚豔，也有進步空間，秉持屏東奮戰不懈精神，比賽重要是過程，每場都是挑戰。

潘孟安說，屏東體育館整建後，場地完善，作為競賽基地，排球聯賽是體育館整修開幕後第一場售票比賽且滿場，培養縣內喜好運動、體育群眾，一起為球員喝采。

潮州國中九年級張珉銓在這次排球聯賽拿下最佳邊線球員，他說，大家都很努力拚搏，一起拿下好成績，冠亞決賽時，沒有把握領先局數，回到學校後，持續調整步調。排球讓他學習耐心，一顆一顆把球打好。未來留在屏東升學，希望能進入台電排球為目標，一邊工作、一邊打球。

今也頒發獎助金給學生們，潮州國中排球隊30萬元、新園國中男子排球隊20萬、女子排球隊20萬元。屏東台電男子排球隊補助金三萬元。