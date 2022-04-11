快訊

八段錦健身提升免疫力 八動作口訣在家做

法國大選首輪出爐 馬克宏27.6％得票率領先極右派雷朋

苗栗市文華國小樹木剪到秃 校方遭質疑強調依規定

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市文華國小最近大規模修剪樹木，引發民眾熱議。記者范榮達／攝影
苗栗市文華國小最近大規模修剪樹木，引發民眾熱議。記者范榮達／攝影

苗栗市文華國小最近大規模修剪樹木，有些樹木修剪到只剩樹幹，甚至伐除10多棵，引發民眾熱議，質疑前人種樹後人砍樹，樹木長成需要時間，可惜了，校方回應強調考量安全等因素，依照規定修剪。

苗栗市文華國小周邊步道，遍植黑板樹、榕樹、櫻花、台灣欒樹等行道樹，樹齡約30年，但有民眾發現最近大規模修剪，質疑光禿禿大，大殺風景，並認為許多樹木高大而美麗，也屬於公共財，長成要數十年，而砍一棵樹只需數分鐘，前人種樹後人砍樹，可惜了。

校方指出，學校依據採購法發包修剪校園樹木，修剪前邀里長、家長會長及廠商盤點，全部都依據「苗栗縣各級學校樹木管理要點」修剪，校園內的較無爭議，引發討論是校園外步道旁的路樹修剪。

校方說，修剪大多數是屬於板根不合行道的樹種，過於高大有安全疑慮，並遮蔽號誌，竄根往外阻塞排水溝，及影響電信、電源設備，往內造成校園隆起，另有榕樹發現褐根病，樹幹腐朽恐有傾倒之虞，此外，台灣欒樹基部有遭環剝枯萎，因此伐除10多棵樹木，將來校方還會補植樹蘭綠籬、櫻花等綠、美化校園。

苗栗市文華國小最近大規模修剪樹木，引發民眾熱議。記者范榮達／攝影
苗栗市文華國小最近大規模修剪樹木，引發民眾熱議。記者范榮達／攝影

櫻花 黑板樹 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗新增2例確診者足跡 功維敘熱門景點

秀朗河濱榕樹慘遭「植物吸血鬼」寄生 長成金絲瀑布

洋紅風鈴木花開不輸櫻花 高雄街頭最美風景

公立納骨塔重要政績 苗栗市、公館鄉啟用在即

相關新聞

南投虎山國小發明獎績優 畢業人人擁專利證書

南投縣虎山國小學生個個堪稱是發明家，校方鼓勵孩子從生活玩創意，自辦「虎山發明獎」，由學生發想，將有趣點子實用化，再由老師...

苗栗市文華國小樹木剪到秃 校方遭質疑強調依規定

苗栗市文華國小最近大規模修剪樹木，有些樹木修剪到只剩樹幹，甚至伐除10多棵，引發民眾熱議，質疑前人種樹後人砍樹，樹木長成...

精忠國小這片生態圍籬變課程 老師出書

嘉義市精忠國小有設置生態圍籬，種大量台灣原生種的食草、樹木，盼結合校方後面野地與野溪成為生態中途點，校方已進行3年科學繪...

提升閱讀成效 嘉市舉辦說書人比賽

嘉義市為了提升閱讀成效，今年首辦說書人比賽；教育處表示，說書與聊書是閱讀的延伸，將閱讀的文字內容消化咀嚼，重組並加上自己...

國立員高埋下時光膠囊 約學生百年校慶返校揭疫情回憶

向青春致敬！國立員林高中今天慶祝創校85周年，在校園一隅埋下時光膠囊，約定員高百年校慶日，到時這批學生已30至33歲，一...

毛毛蟲圖書館變身海洋世界 呈現海洋塑廢汙染困擾生物

高雄市大華國小毛毛蟲圖書館動員圖推老師和志工媽媽，以海洋保育為主題，把圖書館變身成為海洋世界，讓孩子們切身感受海洋塑膠汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。