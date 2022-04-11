苗栗市文華國小樹木剪到秃 校方遭質疑強調依規定
苗栗市文華國小最近大規模修剪樹木，有些樹木修剪到只剩樹幹，甚至伐除10多棵，引發民眾熱議，質疑前人種樹後人砍樹，樹木長成需要時間，可惜了，校方回應強調考量安全等因素，依照規定修剪。
苗栗市文華國小周邊步道，遍植黑板樹、榕樹、櫻花、台灣欒樹等行道樹，樹齡約30年，但有民眾發現最近大規模修剪，質疑光禿禿大，大殺風景，並認為許多樹木高大而美麗，也屬於公共財，長成要數十年，而砍一棵樹只需數分鐘，前人種樹後人砍樹，可惜了。
校方指出，學校依據採購法發包修剪校園樹木，修剪前邀里長、家長會長及廠商盤點，全部都依據「苗栗縣各級學校樹木管理要點」修剪，校園內的較無爭議，引發討論是校園外步道旁的路樹修剪。
校方說，修剪大多數是屬於板根不合行道的樹種，過於高大有安全疑慮，並遮蔽號誌，竄根往外阻塞排水溝，及影響電信、電源設備，往內造成校園隆起，另有榕樹發現褐根病，樹幹腐朽恐有傾倒之虞，此外，台灣欒樹基部有遭環剝枯萎，因此伐除10多棵樹木，將來校方還會補植樹蘭綠籬、櫻花等綠、美化校園。
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