不知提早放學 嘉義某高中警衛踹學生車罵髒話

嘉義市某國立高中上周四舉辦運動會後提早放學，但警衛疑似沒有接到通知，發現同學要騎機車出校門，擋住機車用腳踹還飆罵髒話，學生不滿向校方投訴。學校表示，當天沒有溝通好，警衛不知道提早放學才會將學生機車攔下，警衛的執勤態度確實不佳，已要求修正執勤態度，學生的機車如果有受損保全公司會賠償。

有學生將過程PO在臉書，影片裡畫面有許多學生陸陸續續走出校門，看起來像是放學時間，這時有名學生正要騎機車出校門，校門口的警衛突然向前攔下，用力向機車踹一腳，還飆髒話，張開雙臂就是不讓學生離去，現場氣氛有些火爆。據PO文者說當天學校提早放學，但警衛疑似不知道，把學生都擋在校園內，有些學生趁隙從小門騎出去，警衛還出手抓，甚至氣得甩門，可能因此看到又有學生想騎機車離開，才會失控踹車。

學校秘書葉國宗表示，當天是運動會所以提早放學，校方和警衛沒有聯繫好，警衛沒有收到資訊才會阻止學生離開，學生的車子如果有受損，會由保全公司來賠償。學校有要求警衛修正值勤態度，如果無法適應會換人，絕對沒有對踹車事件冷處理。