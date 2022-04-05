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台東學生超會跳 全國舞蹈賽國中小及高中賽拿6特優

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東國中小、高中職學生參加全國舞蹈賽拿下6特優佳績。記者卜敏正／翻攝
台東國中小、高中職學生參加全國舞蹈賽拿下6特優佳績。記者卜敏正／翻攝

全國學生表演藝術類競賽，克服疫情考驗，2月底開始在各縣市登場，台東縣22支隊伍獲舞蹈賽代表權，團體組拿下6特優、8優等，其中嘉蘭國小、知本國中及關山工商包辦團體甲組民俗舞國小、國中至高中職組3項特優；個人組古典舞2人、民俗舞3人、現代舞3人，共6人獲優等、2人獲甲等。

「謝謝大家為台東爭光！」台東縣長饒慶鈴表示，近年學生升學管道多元化，台東縣打造有助學生試探興趣、啟發多方面潛能與專長的教育環境，希望讓每個孩子都能適性發展，讓天賦發光，對於參與表演藝術類競賽的學校給予肯定及鼓勵。

她說，縣府也提供參與的國中小學校旅宿費、交通費及帶隊老師代課費等，希望在追夢道路上，提供有表演藝術才能的學子及有心付出的教師一臂之力；未來也將持續推動校園美感教育和培養學生藝術涵養，讓美透過聆、舞、唱、奏、演等多元型態帶給學生感知及感動。

教育處說明，全國學生舞蹈比賽，台東縣嘉蘭國小、知本國中及關山工商包辦團體甲組民俗舞國小、國中至高中職組3項特優，知本國中再獲頒民俗舞最佳編舞獎，深受評審肯定；另團體乙組民俗舞有知本國小及交東高商榮獲特優；現代舞部分則是台東高中榮獲團體乙組特優。

台東國中小、高中職學生參加全國舞蹈賽拿下6特優佳績。記者卜敏正／翻攝
台東國中小、高中職學生參加全國舞蹈賽拿下6特優佳績。記者卜敏正／翻攝
台東國中小、高中職學生參加全國舞蹈賽拿下6特優佳績。記者卜敏正／翻攝
台東國中小、高中職學生參加全國舞蹈賽拿下6特優佳績。記者卜敏正／翻攝

台東 現代舞

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