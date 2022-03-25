1.39億元改建尖石國中舊校舍 動土典禮「堆礫石」祈福

新竹縣尖石國中投入1.39餘億元整建老舊校舍，25日舉辦動土典禮， 教育局指出，該校原老舊校舍依山坡地勢興建，經國家地震工程研究中心耐震補強評估建議拆除重建，校方獲教育部國教署核定補助，新建校舍將有18間教室含1間廚房，且外觀設計融入原民文化特色，預計明年6月底完工。

尖石國中自2020年起開始規畫老舊校舍整建工程，改善校舍耐震補強係數與教學空間不足問題，教育局說，尖石國中老舊校舍整建工程總經費1億3936萬9000元，由北院建築師事務所設計規畫，新建校舍樓地板面積3179.88平方公尺，將有18間教室，全案工期480個日曆天可完成。

尖石國中校長彭清宏說，新建校舍建築設計融入泰雅族原民文化，並配合原有校舍建築設置，以廊道連結新校舍，建立無障礙環境的友善校園。泰雅傳統服飾圖紋顏色及祖靈之眼，將呈現在立面色塊及金屬隔柵上，建築量體配合斜屋頂設計，有泰雅族傳統瞭望台屋頂造型意象，並利用既有校舍外牆整修成山形木格柵，作為未來校門入口意象。

彭清宏指出，這幾年經過教育部、縣府等各方的挹注，學校興建風雨球場，並在去年暑假完成宿舍修繕，內部設施燈光、冷氣整個煥然一新，給學生「在家的感覺」，再也不需每天長途跋涉回家，期待之後校舍完工後，吸引更多原鄉孩子選擇在地就讀。