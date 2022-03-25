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1.39億元改建尖石國中舊校舍 動土典禮「堆礫石」祈福

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣尖石國中老舊校舍整建工程，今日舉辦動土典禮，縣長楊文科（後排右四）、尖石鄉長曾國大（後排右三）等人，以堆礫石取代燒香祈祭祀福，展現泰雅族傳統祭儀與對大自然的尊重。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國中老舊校舍整建工程，今日舉辦動土典禮，縣長楊文科（後排右四）、尖石鄉長曾國大（後排右三）等人，以堆礫石取代燒香祈祭祀福，展現泰雅族傳統祭儀與對大自然的尊重。圖／新竹縣政府提供

新竹縣尖石國中投入1.39餘億元整建老舊校舍，25日舉辦動土典禮， 教育局指出，該校原老舊校舍依山坡地勢興建，經國家地震工程研究中心耐震補強評估建議拆除重建，校方獲教育部國教署核定補助，新建校舍將有18間教室含1間廚房，且外觀設計融入原民文化特色，預計明年6月底完工。

尖石國中自2020年起開始規畫老舊校舍整建工程，改善校舍耐震補強係數與教學空間不足問題，教育局說，尖石國中老舊校舍整建工程總經費1億3936萬9000元，由北院建築師事務所設計規畫，新建校舍樓地板面積3179.88平方公尺，將有18間教室，全案工期480個日曆天可完成。

尖石國中校長彭清宏說，新建校舍建築設計融入泰雅族原民文化，並配合原有校舍建築設置，以廊道連結新校舍，建立無障礙環境的友善校園。泰雅傳統服飾圖紋顏色及祖靈之眼，將呈現在立面色塊及金屬隔柵上，建築量體配合斜屋頂設計，有泰雅族傳統瞭望台屋頂造型意象，並利用既有校舍外牆整修成山形木格柵，作為未來校門入口意象。

彭清宏指出，這幾年經過教育部、縣府等各方的挹注，學校興建風雨球場，並在去年暑假完成宿舍修繕，內部設施燈光、冷氣整個煥然一新，給學生「在家的感覺」，再也不需每天長途跋涉回家，期待之後校舍完工後，吸引更多原鄉孩子選擇在地就讀。

縣府表示，今日的動工祈福儀式不燒香祭祀，而是改成「堆礫石」方式，由在地部落耆老主持，縣長楊文科也換上泰雅服裝，偕尖石鄉長曾國大、議員、村長、校長、學生等人，齊心將礫石堆成小石堆，除了展現泰雅族傳統祭儀與對大自然的尊重，也象徵眾人齊心協力，為鄉親、學子謀福祉。

新竹縣尖石國中投入1.39餘億元進行老舊校舍整建工程，預計明年6月底完工。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國中投入1.39餘億元進行老舊校舍整建工程，預計明年6月底完工。圖／新竹縣政府提供

建築 泰雅族

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