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國中英語七下 第一次段考重點整理

聯合新聞網 / 力宇教育
隨著3月到來，第一次段考也逼近。示意圖／本報資料照片
隨著3月到來，第一次段考也逼近。示意圖／本報資料照片

隨著3月到來，第一次段考也逼近！同學還在想著二月年假跟連假的快樂時光嗎？該醒醒囉~要加緊準備段考才行了！

Kreis老師針對國一下英語康軒版第一次段考範圍，做了單字、文法、例句做了重點整理喔！

在康軒版單字的部分，像是play在使用樂器跟球類時，特別注意冠詞的使用。數字 hundred的使用，同學在之前課程應該都已經熟悉，但是「數以百計的」又是該如何說呢？ 而study 跟 read 在中文裡面都稱為讀，但是這兩個讀又有甚麼不同呢？

在文法的重點，這次在康軒、翰林、南一版本的英語段考，重點全部放在第三人稱單數的搭配，Kreis老師要求學生一定要把這個基礎奠定好，也快速講解了動詞的變化，以及wh 問句的變化與使用。

而在康軒版的例句部分，有一個相當特別需要注意的句子「Picture this」，這邊的picture 跟之前學到的名詞「圖畫」不一樣囉！它是當動詞使用，可以跟 imagine 這個單字做互換，表示「想像、捕捉」的意思。另外「What do you mean?」，中譯為「你指的是甚麼意思？」，這句話也是很常用的一句話，建議同學可以把它放在自己的口袋裡面，當遇到不瞭解的地方，可以運用這個句子來詢問對方，請對方再多加解釋。

聽了 Kreis老師講了這麼豐富的段考重點整理，相信同學對於第一次段考有信心了，不過這樣還不夠喔！建議大家要使用Ai學霸國中英語課程中的Exam 線上測驗系統多做題目，我們針對第一次段考提供了將近2000題的題目，相信越做就會越熟悉本課重點喔！

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延伸資訊：

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