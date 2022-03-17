我與素養的距離／俄烏戰爭緣由霧煞煞 前世今生因果細分明
新制的108課綱希望學生培養素養能力，而歷史的核心素養是什麼呢？有不少學者、老師認為是「思辨」的能力。透過了解歷史事件的來龍去脈，思考事件傳達的意涵，進而培養剖析、批判歷史的能力、建立面對歷史應有的態度。而這一陣子國際間最火熱的新聞非俄烏戰爭莫屬，雖然是現在進行式，但其緣由與未來發展皆與歷史息息相關。
2022年2月24日，俄羅斯與白俄羅斯結成聯盟，以「非軍事化、去納粹化」為由入侵烏克蘭，成為第二次世界大戰以來歐洲最大規模的戰爭。其緣由包括烏克蘭的去俄羅斯化等民族問題以及北約東擴問題。你知道「北約」是什麼樣的組織嗎？烏克蘭又為什麼要去俄羅斯化呢？這些都與昔日的「冷戰」有著密切關係唷！現在就讓力宇教育的彤妤老師來告訴你「冷戰」是怎麼一回事吧！
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