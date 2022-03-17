快訊

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

我與素養的距離／俄烏戰爭緣由霧煞煞 前世今生因果細分明

聯合新聞網 / 力宇教育
烏俄戰爭引發各界關注。 路透
烏俄戰爭引發各界關注。 路透

新制的108課綱希望學生培養素養能力，而歷史的核心素養是什麼呢？有不少學者、老師認為是「思辨」的能力。透過了解歷史事件的來龍去脈，思考事件傳達的意涵，進而培養剖析、批判歷史的能力、建立面對歷史應有的態度。而這一陣子國際間最火熱的新聞非俄烏戰爭莫屬，雖然是現在進行式，但其緣由與未來發展皆與歷史息息相關。

2022年2月24日，俄羅斯與白俄羅斯結成聯盟，以「非軍事化、去納粹化」為由入侵烏克蘭，成為第二次世界大戰以來歐洲最大規模的戰爭。其緣由包括烏克蘭的去俄羅斯化等民族問題以及北約東擴問題。你知道「北約」是什麼樣的組織嗎？烏克蘭又為什麼要去俄羅斯化呢？這些都與昔日的「冷戰」有著密切關係唷！現在就讓力宇教育的彤妤老師來告訴你「冷戰」是怎麼一回事吧！

更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中社會總複習課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10207

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

烏克蘭 俄烏戰爭 俄羅斯

相關新聞

「抖音一響父母白養」 國小師嘆抖音亂象：全班集體洗腦

社群媒體「抖音」（TikTok）流行於青少年間，帶出不少風潮也引發一些爭議，近日有老師列出「抖音亂象」，直言「抖音一響，父母白養」，讓不少家長心有慽慽，也贊同讓孩子使用手機必須從旁陪伴輔助。

我與素養的距離／俄烏戰爭緣由霧煞煞 前世今生因果細分明

新制的108課綱希望學生培養素養能力，而歷史的核心素養是什麼呢？有不少學者、老師認為是「思辨」的能力。透過了解歷史事件的來龍去脈，思考事件傳達的意涵，進而培養剖析、批判歷史的能力、建立面對歷史應有的態度

優人神鼓「聽海之心」 4月中旬在坪林水岸經典再現

新北坪林全力重振疫後經濟，將在4月15日至17日邀請國際級的演出團體優人神鼓結合坪林天然水岸地景，在北勢溪畔重現經典劇碼...

竹市圖書館新總館1樓擬設餐廳 時力籲檢討改為閱讀空間

新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程案流標多時，市府最近擬追加3.6億元經費，斥資總額達14.7億元。時代力量市議會黨團發...

雄中第7校舍傳承紅樓精神 成為建校百年最佳獻禮

高雄中學今年創校100周年，校園北側一棟屋齡逾40年的老舊校舍，經校友洪四川基金會捐資及教育局編列1.1億餘元經費重建，...

產業帶動楠梓人口逆勢成長 學校需求大增

高雄市目前人口273萬8千多人，近年整體人口下滑，仁武、楠梓、橋頭、鳳山等區卻是逆勢成長。其中楠梓現有學區國小不敷使用…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。