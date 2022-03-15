榮總義大醫院將進駐 屏東國中技藝賽首納醫護職群
屏東縣政府今天舉辦「110學年度國民中學學生技藝競賽」頒獎暨成果發表，由於屏東榮民總醫院及義大醫院即將進駐屏東，今年首度將醫護職群納入競賽，希望培育在地人才。
頒獎及成果發表在屏東高工舉行，縣長潘孟安在致詞時表示，今年首度與醫專合作將醫護職群納入競賽項目，屏東榮民總醫院將於11月11日開幕，屏東義大醫院也將於民國113年完工，到時都需要上千名醫護人力，縣府期許能培養在地人才，讓青年留在家鄉。
潘孟安表示，每學年度的技藝教育競賽是屏東縣教育界一大盛事，全縣40所國中共837名學生參與，期許學生培養課業以外的技藝興趣，為讓學生多元發展，縣府也運用縣款打造國中水產職業探索的基地，讓學生找到所學興趣，並擁有一技之長。
縣府教育處表示，為提供學生多元職業試探，鼓勵縣內國中廣設技藝教育課程，110學年度選讀學生人數達2178人，其中專案編班共計11校12個班級開班，開班數為全台數一數二，抽離式課程全縣共計40所國中全面實施。
這次競賽共14職群20個競賽主題，包括醫護、機械、動力機械、電機電子、土木與建築、化工、商業管理、設計、農業、食品、家政、餐旅、海事及藝術職群。
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