國中自然／不用再死背！善用動態圖像學習 細胞分裂過程一看就記

廣受好評的【3D實驗室】又來啦，這次力宇教育的李鴻老師將帶大家來學習國一下學期重點課程：細胞分裂的過程。

細胞大多是立體的，並不全像是書本圖片上圓圓扁扁的構造，當生物體要進行細胞分裂時，染色體複製的狀態是如何？又會怎樣排列及分離？藉由【3D實驗室】360度的立體視角來觀看，清楚演示動態的模擬過程，再搭配李鴻老師淺顯易懂的解說，讓動態圖像幫你加深學習印象，輕鬆得分。

《得分小筆記》

1.細胞分裂

(1)目的：產生與原細胞染色體數目、種類相同的細胞。

(2)特點：染色體複製一次，細胞分裂一次，產生兩個一樣的子細胞。

2.要注意和減數分裂的差異。

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