國中自然／不用再死背！善用動態圖像學習 細胞分裂過程一看就記
廣受好評的【3D實驗室】又來啦，這次力宇教育的李鴻老師將帶大家來學習國一下學期重點課程：細胞分裂的過程。
細胞大多是立體的，並不全像是書本圖片上圓圓扁扁的構造，當生物體要進行細胞分裂時，染色體複製的狀態是如何？又會怎樣排列及分離？藉由【3D實驗室】360度的立體視角來觀看，清楚演示動態的模擬過程，再搭配李鴻老師淺顯易懂的解說，讓動態圖像幫你加深學習印象，輕鬆得分。
《得分小筆記》
1.細胞分裂
(1)目的：產生與原細胞染色體數目、種類相同的細胞。
(2)特點：染色體複製一次，細胞分裂一次，產生兩個一樣的子細胞。
2.要注意和減數分裂的差異。
【3D實驗室】延伸閱讀
國中自然段考重點／超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！
更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區】
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中自然一下課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10277
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
https://www.leadu-edu.com/about/
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言