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國中自然段考重點／超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！

聯合新聞網 / 力宇教育
圖／取自影片
圖／取自影片

第二次段考即將來臨，大家準備好了嗎？新制的108課綱希望學生學習的知識與生活相關，而心臟是人體極為重要的器官，不管在段考或是會考想必都是一大考點。看著課本的心臟圖背了又背，卻還是搞混連接的動脈和靜脈嗎？沒關係，讓力宇教育獨家的【3D實驗室】來幫你加深印象!

力宇教育的李鴻老師利用3D實驗室精細的建模和栩栩如生的動畫，從心臟的外觀、內部的構造、連接的血管到血液的流向，抽絲剝繭的帶你了解心臟的全貌。瓣膜有什麼功用？體循環和肺循環的路徑差別？讓李鴻老師用深入淺出的講解方式幫你在考前再複習一次。

《重點快充》

1.心臟內有4個腔室，上面為左心房、右心房，下面為左心室、右心室。

2.瓣膜可防止血液逆流，心房和心室間以及心室和動脈間具有瓣膜。

3.血液循環

(1)體循環：左心室→主動脈→小動脈→組織微血管→小靜脈→大靜脈→右心房

(2)肺循環：右心室→肺動脈→肺部微血管→肺靜脈→左心房

108課綱 器官 動畫 會考

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