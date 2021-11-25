國中自然段考重點／超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！
第二次段考即將來臨，大家準備好了嗎？新制的108課綱希望學生學習的知識與生活相關，而心臟是人體極為重要的器官，不管在段考或是會考想必都是一大考點。看著課本的心臟圖背了又背，卻還是搞混連接的動脈和靜脈嗎？沒關係，讓力宇教育獨家的【3D實驗室】來幫你加深印象!
力宇教育的李鴻老師利用3D實驗室精細的建模和栩栩如生的動畫，從心臟的外觀、內部的構造、連接的血管到血液的流向，抽絲剝繭的帶你了解心臟的全貌。瓣膜有什麼功用？體循環和肺循環的路徑差別？讓李鴻老師用深入淺出的講解方式幫你在考前再複習一次。
《重點快充》
1.心臟內有4個腔室，上面為左心房、右心房，下面為左心室、右心室。
2.瓣膜可防止血液逆流，心房和心室間以及心室和動脈間具有瓣膜。
3.血液循環
(1)體循環：左心室→主動脈→小動脈→組織微血管→小靜脈→大靜脈→右心房
(2)肺循環：右心室→肺動脈→肺部微血管→肺靜脈→左心房
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言