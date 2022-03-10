國一數學考醫護16人「我是誰？」眾人被難倒：連題目也看不懂

台北市聯醫忠孝院區醫生陳昶宇日前分享一則小學數學考題，雖然題目問「幾個人在排隊」，卻特意在圖中第2位小朋友的上方標示「第42個」，引發網友熱議。而知名主持人吳淡如也在臉書PO出一則國中題目，貼文一出，許多網友乾脆放棄解答，直呼「不知道到底在問什麼？」

吳淡如在粉專貼出國一女兒的考題，想考考網友答案是什麼，並笑稱女兒連題目都沒看懂，而家教老師為了題目搞了一堆方程式，想得更複雜。已下為題目內容。

一名醫護人員說：「醫院裡的醫務人員，包括我在內，總共是16名醫生和護士。下面講到的情況，無論是否把我計算在內，都不會有任何變化。」 1、護士多於醫生。 2、男醫生多於男護士。 3、男護士多於女護士。 4、至少有一位女醫生。 請問說話的人是什麼性別和職務？（寫出你的思考過程和答案）

題目一出引發討論，許多網友認為答案是「女護士」，因為「女護士是唯一不論含不含她在內，都能符合發言者4個條件的人。16位醫護人員的組合是男醫6、男護5、女護4、女醫」、「答案是女護士吧。男醫>男護>女護，整數計算16人，只有男醫6>男護5>女護4>女醫1這個組合，只有女護減一位不受影響」。對此，吳淡如也在留言區回覆網友，正確解答就是女護士。

有網友分享為何答案是女護士的解題過程。圖翻攝自吳淡如臉書

不過有網友有不同看法，認為答案是「女醫生」，「女醫生，因為女醫生沒有在比較的範圍內」、「答案是女醫生。男護士5人、女護士4人、男醫生6人、女醫生1人。1.護士多於醫生（9>7成立）2.男醫生多於男護士（6>5成立）3.男護士多於女護士（5>4成立）4.至少一位女醫生（成立）5. 無論是否把我計算在內，都不變化」。不過答案「女醫生」是錯的，因「無論是否把我計算在內，都不會有任何變化」此條件會不成立，因為少算了她，女醫生數就會是0，不符「4.至少一位女醫生」此條件。

但有一些網友直接被題目難倒，紛紛崩潰留言，「天啊~好難啊」、「我不知道這到底在問什麼」、「老師啊...因為題目是老師出的XD」、「一定是院長說的！」，也有人幫護理師正名「我會先告訴老師，請稱呼人家為護理師」、「護理師護理師護理師，很重要所以要說三次」。