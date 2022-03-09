小一考題「幾人在排隊」答案嚇傻眾人 醫嘆：台灣教育出問題

近年來學生的作業或是考題千變萬化，有時候連家長都很頭痛解不出來。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇昨日(8日)分享了友人小一女兒的題目，「覺得台灣教育真的是出了點問題」、「真的是沒必要這樣整小孩」，引起不少網友共鳴。

陳昶宇在臉書分享了友人小一女兒的題目，圖片中的題目有六位小朋友正在排展示廳的隊伍，問全部有幾個人在排隊，而友人女兒寫上六個人，卻被老師畫紅色的圈打錯，但仔細一看題目，第二個小朋友的上方標示著「第42個」。

陳昶宇覺得，「覺得台灣教育真的是出了點問題，如果只是想單純讓小朋友數有幾個人，何必在第二個排隊的人身上特別標註『第42個』，誰知道展示廳門內還有沒有人在排隊？不然題目文意也想清楚，可見這個出題老師不是數學有問題就是國文有問題，或是真的很想刻意誤導學生」。

最後陳昶宇也說，經過一晚沉澱後再回頭看題目，覺得問題出在題目中，全部有多少人「在」排隊，這個「在」字一般邏輯進展示廳後，「應該」是不會有其他人排隊，如果題目是「全部有多少人排隊」，那答案就是46合適，但今天題目是「全部有多少人『在』排隊」，那答案寫6會稍微合理一些，但還是有很大的爭議空間，陳昶宇認為，「真的不需要用這種考法來刁難小一學生」。

此文曝光後，也引起許多網友共鳴，「這題目真的很無聊⋯是玩國文遊戲還是數學遊戲」、「台灣的數學很多是在考中文不是數學」、「好誇張的題目，很有事」、「太多了，我小孩常常碰到這種考題，喔對了，現在國小考試還可以四面...真的是閱讀測驗」、「這題目爭議性不小啊」。