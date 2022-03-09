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語文學習／增加新鮮感、趣味性 這些廣告詞都用「誇飾法」

聯合新聞網 / 力宇教育

「一家烤肉萬家香！」（醬油廣告）

「我的臉好油，油到可以煎蛋了。」（洗面乳廣告）

「後座舒適寬大，整個籃球隊都坐進來也沒問題。」（汽車廣告）

以上都是大家日常生活中耳熟能詳的廣告詞，這一類廣告詞之所以吸引人是因為它們語出驚人但又不至於讓人誤以為是事實，而且讀起來有一種新鮮感、趣味性，運用的手法正是語文中的「誇飾」，「誇飾」運用得當不但可以讓普通的句子變為新奇，同時也能加強讀者印象，打動讀者的心。

許多同學可能會覺得語文的學習似乎與我們的生活關係不大，但只要用心地去思考與觀察，就不難發現，其實我們的生活處處是語文唷！現在，就跟著許由老師來學習誇飾法吧。

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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