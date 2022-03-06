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影／12名幼童騎滑步車挑戰百K 家長：台東需要練習場

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷（左起）、台東縣社會處長陳淑蘭、台東市民代表陳金溪，今天都到場陪騎。記者卜敏正／攝影
行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷（左起）、台東縣社會處長陳淑蘭、台東市民代表陳金溪，今天都到場陪騎。記者卜敏正／攝影

12名學習滑步車的台東幼童，為歡慶即將從幼兒園畢業，在家長和教練陪同下，挑戰2日騎滑步車百公里，幼童們以雙腳蹬滑快速向前，不僅訓練體力、耐力更培養毅力，家長認為是非常好的運動、幫助孩子遠離3C，但也直言訓練場地不足，平日帶孩子騎滑步車練腳力經常被趕。

滑步車教練鄭林瑋表示，台東滑步車發展已近3年，成員都是幼兒園年齡幼童，兒童滑步車可以訓練幼童平衡感及下肢肌力，透過持續訓練，幫助幼童有更好的發育，這一次為慶祝部分小朋友幼兒園畢業，和家長們共同規畫2天百K挑戰。

鄭林瑋說，昨天帶著12名幼童，並由35名家長陪騎，從台東長濱出發騎到都蘭，休息1晚後，今天上午要從都蘭騎到太麻里，中途到台東休息1小時後，再繼續完成最後20公里路程，過程雖然辛苦，但小朋友在大人小孩陪騎、鼓勵下相當開心，也學習如何面對挫折，克服困難。

幼童家長王昱淇說，每周安排3天帶孩子練滑步車，透過運動遠離3C、親子陪伴，練滑步車約需2到3個籃球場大小平整場地，教練會放三角錐，讓孩子練習直線加速、轉彎技巧，但很可惜台東沒有適合場地，小朋友練滑步車還被居民檢舉噪音、太吵，目前只能先找人煙稀少預定道路練習，希望公所或縣府能夠協助尋找適合場地。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、台東縣社會處長陳淑蘭、台東市民代表陳金溪，今天都到場陪騎。記者卜敏正／攝影
行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、台東縣社會處長陳淑蘭、台東市民代表陳金溪，今天都到場陪騎。記者卜敏正／攝影
小朋友們騎滑步車挑戰百K相當開心。記者卜敏正／攝影
小朋友們騎滑步車挑戰百K相當開心。記者卜敏正／攝影

台東 幼兒園 3C

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