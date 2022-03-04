國中會考5月21、22登場 7日起開放報名

111年國中教育會考將於5月21日、22日舉行，3月7日開放個別報名，10日開放集體報名。國中應屆畢業生除特殊情況，都應參與會考，但免收報名費；非應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷學生採「個別報名」，報名費為新台幣500元。

國中教育會考全國試務會今天公告報名資訊，國中應屆畢業生由就讀學校在3月10日到12日「集體報名」，免收報名費；非應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷學生採「個別報名」，須於3月7日到9日上網填寫資料，3月10日到12日再親自到各考區試務會繳交報名資料，報名費為新台幣500元。

今年國中會考考試科目與往年相同，包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，題型以單一選擇題為主，寫作測驗考一題作文、英語（聽力）為3選1選擇題型、數學科包含非選擇題型。

今年國中會考時程與歷年相同，第1天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第2天上午考自然、英語。每天第1節考試說明自8時20分開始；英語採2階段進行，先考英語閱讀60分鐘、休息30分鐘、再考英語聽力25分鐘。