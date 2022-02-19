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雙語繪本「幸福靠山」 甲仙學童以畫筆勾勒家鄉特產

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
甲仙國小18名學生以畫筆記錄拔河隊訓練過程，並勾畫家鄉特產，完成繪本。記者王昭月／翻攝
甲仙國小18名學生以畫筆記錄拔河隊訓練過程，並勾畫家鄉特產，完成繪本。記者王昭月／翻攝

高雄甲仙國小拔河隊曾因被拍成紀錄片「拔一條河」而爆紅，校內學生近來則以畫筆繪下拔河隊訓練歷程及家鄉特產，順利完成雙語繪本「幸福靠山」，登上MLD台鋁生活商場「越讀人」主題書展，有機會以流利英文介紹家鄉。

甲仙國小學生創作的第3本雙語繪本「幸福靠山─甲仙山腳下的拔河隊」，昨在「越讀人」主題書展舉辦分享會，甲仙國小校長陳姚如說，這是一本甲仙小朋友日常生活的寫照，孩子們以畫筆記錄拔河隊訓練過程及竹筍和破布子等家鄉特產，再搭配精準優雅的英譯完成。

繼上一本繪本「芋見甲仙我的家」出版後，獲愛智出版社董事長楊博名及永記造漆董事張德雄、張添永慈善基金會和十代公司董事長蘇泰平等人協助，學校順利再出版「幸福靠山」繪本，書展策展人藍秀珠表示，「幸福靠山」介紹的在地飲食充滿童趣，引人入勝，讓參與的民眾感到身心安頓。

協助繪本發想及文字創作的高雄市立空大文化藝術學系副教授李友煌說，參與過程感受到學校師生、家長及社區居民對鄉土的熱愛與深耕，並巧妙藉由拔河運動，緊密連結家鄉情誼，成就一本兼具內涵與溫度的好書。文史工作者游永福指學生勾畫竹子、竹筍、破布子等作物製作過程精準到位，這是用心學習與觀察的好成果。

偏遠的甲仙出產美味的竹筍、破布子等物產，這次全收錄在「幸福靠山」雙語繪本中。記者王昭月／翻攝
偏遠的甲仙出產美味的竹筍、破布子等物產，這次全收錄在「幸福靠山」雙語繪本中。記者王昭月／翻攝

拔河 文史工作者 紀錄片

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