雙語繪本「幸福靠山」 甲仙學童以畫筆勾勒家鄉特產

高雄甲仙國小拔河隊曾因被拍成紀錄片「拔一條河」而爆紅，校內學生近來則以畫筆繪下拔河隊訓練歷程及家鄉特產，順利完成雙語繪本「幸福靠山」，登上MLD台鋁生活商場「越讀人」主題書展，有機會以流利英文介紹家鄉。

甲仙國小學生創作的第3本雙語繪本「幸福靠山─甲仙山腳下的拔河隊」，昨在「越讀人」主題書展舉辦分享會，甲仙國小校長陳姚如說，這是一本甲仙小朋友日常生活的寫照，孩子們以畫筆記錄拔河隊訓練過程及竹筍和破布子等家鄉特產，再搭配精準優雅的英譯完成。

繼上一本繪本「芋見甲仙我的家」出版後，獲愛智出版社董事長楊博名及永記造漆董事張德雄、張添永慈善基金會和十代公司董事長蘇泰平等人協助，學校順利再出版「幸福靠山」繪本，書展策展人藍秀珠表示，「幸福靠山」介紹的在地飲食充滿童趣，引人入勝，讓參與的民眾感到身心安頓。