揮別「老背少」校舍 麥寮豐安國小今年底有新教室

雲林縣麥寮鄉豐安國小校舍使用超過36年，雖曾多次整建，但「老背少」建築結構日久出現無法修復情形，師生上課及活動存危險，經縣府及地方人士協助，獲台塑企業捐助4600多萬元，今天起開始重建，年底就可完工。

豐安國小校長林正賢說，校舍從1985年興建至今已逾36年，多處建物結構年久失修，低窪處還伴隨著淹水問題，師生活動安全堪憂，且有多處教室老背少，耐用程度一年不如一年。

台塑企業22年前開始陸續捐助雲林縣18所學校改建經費，今年度首先協助豐安國小校舍重建，該工程今天起開工，將興建2層樓建築，施工期約300天，最快今年底就能完工，驗收後即可啟用。