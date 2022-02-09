雄女紅磚校門拆除校友不捨 學生見新校門哀嚎：好像動物園

雄女校門於2月7日正式拆除，眾多校友聽聞消息後，原本寒假期間應是冷清的校園外，竟擠滿等著和舊校門合影的人潮，只為留下青春回憶中的美好景象。不過，眼尖網友也注意到了校方公布的新校門設計圖，究竟好不好看正反評價不一，意外掀起討論。

雄女紅磚牌樓校門建於民國73至74年，由於磚造結構斑駁、牌樓橫槓高度過低，導致現代消防雲梯車無法進入，早在20年前便有計畫拆除校門。考量到學生安全，也接獲許多反應與周遭街景不相融，同為校友的現任校長林香吟，終於決定拆除舊校門，消息傳回臉書，網友們也紛紛惋惜是「歷史的眼淚」。

高雄女中新校門示意圖。圖／雄女提供

然而隨著新校門設計圖曝光，也引來網友們兩極評價。有網友認為全白鐵欄杆的新校門設計，宛如「加工出口區」大門口，也有人認為像濱海公園、看守所大門口等，更有校友及學生留言「新校門好像沒有很好看」，怨道「像動物園」、「越來越像動物園」、「高雄市立第一女子高級動物園」；不過也有校友持不同意見，認為舊有建築很醜，早就該改了，見到新校門反而感到很開心。

據報導，雄女即將新建的第4代校門，是由設計監造台南美術館的造究建築師事務所新銳建築師吳博智設計，將打破「門」的概念，進行整體區域改造。舊校門則預計在新學期開學前完成拆除，讓學生保有安靜的學習空間，新校門則預計在8月底、下個學年度開學前完工。