屏東大學「重修舊好」維修運動 學生發起零元商店

維修運動在大學課堂種下種子，有學生在課程中發起「零元商店」募集，「我不需要的，可能是別人所需要的」，物品效益達到最大化，屏東大學將在下學期將「重修舊好」納入人文社會學院跨領域微學分講座課程，讓綠色循環理念落實生活。

屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫主持人、社會發展系助理教授陳馥瑋，讓師生們對於「循環經濟」議題了解，開設主題式工作坊，修理咖啡館理念。

屏東大學、中山大學，將維修運動倡議，透過大學USR（大學社會企業責任）帶領學生們走進社區踏查，觀察循環經濟如何應用生活，中山大學深耕型USR城市是一座共事館，屏東大學以「重修舊好：資源循環再生與社群共創實驗計畫」，拓展師生對於循環經濟議題的認識，他們也是南方修理聯盟成員之一。

陳馥瑋說，面對大量製造、消費與浪費成為當代惡循環，從反思日常用物習慣與消費行為開始，若已擁有物品壞了，能不能修好它，把它從準垃圾重新變回可用物資，若人人都能維修自己的小家電或生活機具，是不是可以減少不必要浪費，也修正過度消費的習慣，抑止社會粗製濫造。

「重修舊好」計畫，在大學、社區合作，屏東大學109學年度辦理維修工作坊，將單車維修、日用品小家電維修、資源再利用課程導入學校。

屏大社發系四年級學生王尹宣、許文宏、許芳綾、曾昱誠、黃越雲、馮凱筠等學生，在社會實作課程，以「資源倘賣無？」循環經濟為主題，反思生活物品使用期限，以及被製造出來的過程，從原料開採、製成商品、銷售再到丟棄路程是相當短暫，原來「浪費」是這麼容易的事情。

學生們在110學年度上學期發起「零元商店」快閃，鼓勵師生將用不到，但完好的物品，拿出來提供給需要的人使用，讓可用物資免於被廢棄命運。陳馥瑋說，「零元商店」快閃意外大受好評，有學生拿出全新連吊牌都沒有剪的衣服，讓新衣取得最大利用價值。