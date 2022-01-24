快訊

大敵當前：美俄豪賭「烏克蘭危機」的戰爭籌碼

今東北季風增強 吳德榮：小年夜強冷空氣 除夕下探10度

屏東大學「重修舊好」維修運動 學生發起零元商店

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設單車維修工作坊，拆解廢棄單車，認識單車構造。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設單車維修工作坊，拆解廢棄單車，認識單車構造。圖／屏東大學提供

維修運動在大學課堂種下種子，有學生在課程中發起「零元商店」募集，「我不需要的，可能是別人所需要的」，物品效益達到最大化，屏東大學將在下學期將「重修舊好」納入人文社會學院跨領域微學分講座課程，讓綠色循環理念落實生活。

屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫主持人、社會發展系助理教授陳馥瑋，讓師生們對於「循環經濟」議題了解，開設主題式工作坊，修理咖啡館理念。

屏東大學、中山大學，將維修運動倡議，透過大學USR（大學社會企業責任）帶領學生們走進社區踏查，觀察循環經濟如何應用生活，中山大學深耕型USR城市是一座共事館，屏東大學以「重修舊好：資源循環再生與社群共創實驗計畫」，拓展師生對於循環經濟議題的認識，他們也是南方修理聯盟成員之一。

陳馥瑋說，面對大量製造、消費與浪費成為當代惡循環，從反思日常用物習慣與消費行為開始，若已擁有物品壞了，能不能修好它，把它從準垃圾重新變回可用物資，若人人都能維修自己的小家電或生活機具，是不是可以減少不必要浪費，也修正過度消費的習慣，抑止社會粗製濫造。

「重修舊好」計畫，在大學、社區合作，屏東大學109學年度辦理維修工作坊，將單車維修、日用品小家電維修、資源再利用課程導入學校。

屏大社發系四年級學生王尹宣、許文宏、許芳綾、曾昱誠、黃越雲、馮凱筠等學生，在社會實作課程，以「資源倘賣無？」循環經濟為主題，反思生活物品使用期限，以及被製造出來的過程，從原料開採、製成商品、銷售再到丟棄路程是相當短暫，原來「浪費」是這麼容易的事情。

學生們在110學年度上學期發起「零元商店」快閃，鼓勵師生將用不到，但完好的物品，拿出來提供給需要的人使用，讓可用物資免於被廢棄命運。陳馥瑋說，「零元商店」快閃意外大受好評，有學生拿出全新連吊牌都沒有剪的衣服，讓新衣取得最大利用價值。

發起「零元商店」的學生們說，過程中大家檢視是否有過度消費習慣，這些東西真的是「需要」嗎？深思熟慮購買，要能「負責任的消費」，「自己視為垃圾的東西，在別人眼裡可能是寶物」，整理東西，思考誰會需要，而不是一味把東西丟掉，延續物品價值。

屏東大學社會發展系四年級學生，修習「社會實作」課程，發起「零元商店」快閃，鼓勵師生將用不到，但完好的物品，提供給需要的人使用，讓可用物資免於被廢棄命運。圖／屏東大學提供
屏東大學社會發展系四年級學生，修習「社會實作」課程，發起「零元商店」快閃，鼓勵師生將用不到，但完好的物品，提供給需要的人使用，讓可用物資免於被廢棄命運。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊，學生拆解吹風機。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊，學生拆解吹風機。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊，學生們拆解電鍋。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊，學生們拆解電鍋。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊，邀請小家電診所召集人黃武就（右二）也是社發系碩士班畢業生，擔任工作坊講師。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊，邀請小家電診所召集人黃武就（右二）也是社發系碩士班畢業生，擔任工作坊講師。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊，學生們拆解電鍋。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊，學生們拆解電鍋。圖／屏東大學提供
屏東大學社會發展系四年級學生，修習「社會實作」課程，發起「零元商店」快閃，鼓勵師生將用不到，但完好的物品，提供給需要的人使用，讓可用物資免於被廢棄命運。圖／屏東大學提供
屏東大學社會發展系四年級學生，修習「社會實作」課程，發起「零元商店」快閃，鼓勵師生將用不到，但完好的物品，提供給需要的人使用，讓可用物資免於被廢棄命運。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設單車維修工作坊，拆解廢棄單車，認識單車構造，學會補輪胎內胎。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設單車維修工作坊，拆解廢棄單車，認識單車構造，學會補輪胎內胎。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊。圖／屏東大學提供
屏東大學USR種子型「重修舊好」計畫，開設家電維修工作坊。圖／屏東大學提供

屏東

延伸閱讀

111年大學學測 各科試題與參考解答

111年大學學測 社會科試題與解答

111年大學學測 數學B試題與解答

111年大學學測 國綜試題與解答

相關新聞

校園新鮮事／高三生愛做實驗 論文登國際期刊

台北市和平高中高三學生鄭仲恩對數理和科學實驗非常有興趣，升高中的暑假，先後到高中和大學實驗室跟著老師做實驗，透過相關溶液...

屏東大學「重修舊好」維修運動 學生發起零元商店

維修運動在大學課堂種下種子，有學生在課程中發起「零元商店」募集，「我不需要的，可能是別人所需要的」，物品效益達到最大化，...

嘉市12-18歲學生八成打2劑 學校寒假活動不參加能退費

疫情擴散，有多間學校因此停課，嘉義市國中、小已放寒假，市府教育處指出，各中小學育樂營、寒輔及課後照顧等活動，皆在辦理前掌...

竹縣高中以下課程全改線上或取消 校園也暫停對外開放

新竹縣教育局宣布，因應新竹縣接連出現確診個案，從明天（24日）起，新竹縣的高中、國中及國小各校課程、社團全部改為線上辦理...

志學國小避「窗殺」做窗花爆紅 義賣籌田徑賽事經費

花蓮壽豐鄉志學國小去年曾發生鳥類撞上教室玻璃死亡的憾事，師生使用雷射切割機製作窗花，減少「窗殺」發生機會，意外讓窗花詢問...

公路上的公民課！實踐大學暖師帶學生探訪5原鄉小校

邁入第8年的大專青年品德課程「公路上的公民課」，1月21日已在風雨中啟程，南北師生從台東成功鎮出發，8天7夜探訪5個原鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。