社大學員學詞填詞譜曲練唱錄音 用歌聲傳唱鳳山故事

高雄市鳳山社區大學4個烏克麗麗班、3個吉他班的30名學員，昨天在橋頭糖廠白屋雨豆樹下舉辦「集合啦！相約作客雨豆樹—歌曲創作暨班級音樂成果發表」。學員們以6周的時間自創4首在地鳳山歌曲，展現歌喉和彈奏技巧，傳唱鳳山的故事。

鳳山社區大學為培養學員詞曲創作能力，在教育部及高雄市政府教育局支持下，邀灼樂吉他工作坊負責人與駐唱表演歌手的蔡哲偉，指導「為鳳山而唱-詞曲創作工作坊」，讓學員透過音樂創作，訴說那些關於鳳山的故事。

為期6周的詞曲創作工作坊，教導學員如何填詞、譜曲，最後兩周分組練習與錄音，共產出4首作品，分別是講述鳳凌廣場的《鳳凌情歌》；回想和老友相約鳳凰山的《鳳凰山之歌》；為了陪孩子完成寒暑假作業，騎著腳踏車逛鳳山的《時光流轉》；以及那一年在倆伯羊肉享用美食時，朋友拿出社大招生簡章，因而加入社大的《我在鳳山的週末》。

這4首歌曲在創作過程中，除有創作者個人在鳳山的生活經驗，也充分融入鳳山在地元素，讓聽眾能夠藉由旋律和歌詞認識鳳山多元的樣貌。

這四首歌曲在完成創作後，由蔡哲偉先編曲再進行錄音。學員們在教室輪流進行錄製，過程並不輕鬆，唱錯就得重來，大家都努力地好好唱完，再由老師錄製和音的部分，最後發布於鳳山社大的影音分享平台與臉書( https://www.facebook.com/events/655373488830672/ )，讓更多人分享學員的作品。