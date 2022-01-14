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期末考卷有答案老師急收回 同學狂背：拚10分鐘交卷

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長的孩子昨天期末考，沒想到老師竟然發了有答案的考卷，結果班上同學狂背答案。 圖／ingimage
一名家長的孩子昨天期末考，沒想到老師竟然發了有答案的考卷，結果班上同學狂背答案。 圖／ingimage

學生時代最怕的就是考試，不論期中或期末考，總是希望能事先知道題目才好準備，一名網友在臉書「爆怨公社」表示孩子昨天（13日）期末考，沒想到老師發的考卷上面竟然有答案，雖然趕緊收回並且隔日要重考，但同學們也在賭老師會不會改考卷題目。

原PO表示昨天是孩子的國中期末考，但某一科考卷發下來後，上面的題目竟然有全部的答案，過了10分鐘後有同學反映，老師才趕緊收回考卷，並表示隔天全年級要重考。

原PO說孩子以為那是代號，所以就沒有去管它，但其他同學卻把答案都抄下來，最誇張的是班上的學霸已經把題目和答案通通讀過一次，還自信滿滿地跟同學說隔天準備要10分鐘交卷，因此同學們都在賭老師會不會改題目。

貼文一出引起熱議，「你其實是生氣自己小孩在幹嘛」、「老師懶到不重出考卷喔？我之前聽老師說，出考卷大概半小時就好了」、「背得起來代表其實他會的，不會算的改順序就不會寫了」、「提升班級總成績的方法…」、「學霸自己就是答案」

還有人認為題目應該會有所變動，「數學題數字改一改就好了」、「放心，題庫多的很，改題目很快」、「改啊！題目順序更動而已」、「至少會改順序吧」。

期末考

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