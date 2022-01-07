我與素養的距離╱民意代表有優劣，去留全靠選票 選舉罷免概念報你知！

新制的108課綱希望學生培養「核心素養」能力，透過生活周遭的事物學習，並學習與生活相關的知識，最後能運用於自己的生活當中，而首要當然是觀察周遭的事物啦！不過，本周有一件大事不用觀察也可以知道，就是周日登場的臺中市立委補選。

雖然國中同學尚無投票權，無法實踐素養能力最後的「運用」，但同學可先透過觀察選舉的相關活動，來認識並學習跟「立委補選」相關的知識點，包括中央政府組成、立委的產生方式、選舉的原則與過程，以及罷免等概念，以為將來的投票做準備唷！現在就讓力宇教育的黃霑老師告訴您選舉的過程吧！

《想一想》

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