堅持拿毛筆批公文 8旬退休校長教書法逾43載

台南市鹽水國中退休校長周基三畢生鑽研書法，擔任校長17年間更堅持以毛筆批公文，除曾獲得日本書道大賽金牌，更曾在救國團教授書法達43載，希望讓這傳統國粹能一代傳一代延續下去。

台南市府民治中心藝文展，即日起至1月28日邀請周基山辦理「翰墨人生路‧一筆終身情」書法個展，展出行草隸篆楷及甲骨文等各種書法體計46件作品，卸展後悉捐北台南家扶中心做義賣公益。本月4日當天上午周基山將偕領學生現場揮毫贈春聯，數量有限，索完截止。

80歲周基山是台南鹽水人，讀歡雅國小三年級書法課時，作品被老師表揚並張貼於公布欄而愛上書法；就讀彰師大更獲全校書法冠軍。周基山畢業後投身教職，但仍不時向書法名家陳秋野、王英雄、任容清等人請益而書藝涵養俱進。

周基山也曾參加日本書道大賽屢獲金、銀賞；雖屢獲個展邀請，為提攜學生，數十年來皆以師生聯名展覽。為宏揚書法國粹，分別於學校、社區、松年大學、禪寺等處指導書法，更於救國團開教授書法達43年之久，推廣書法的恆心意念令人感動。

周基山曾任鹽水、新東等國中校長小，最讓杏壇津津樂道的是，擔任校長17年間，堅持以毛筆批閱公文，字裡行間流露狂狷有力字體，更讓外界深入認識其書法功力，也希望藉此發揚書法特色。