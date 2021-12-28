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桃園后厝國小2024年將廢校 校方推騎馬遊學課程

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
大園區后厝國小推出雙馬遊學體驗課程，學童實際騎馬、認識馬兒新體驗。圖／校方提供
大園區后厝國小推出雙馬遊學體驗課程，學童實際騎馬、認識馬兒新體驗。圖／校方提供

桃園航空城計畫的大園區后厝國小即將2024年廢校，校長王建興發想新點子，希望該校最後3年推廣該校鐵馬、舞獅的特色，他今天下午表示，校方這學期起推出舞動騎跡雙馬遊學體驗課程，包括龜山區大岡國小、新北市瑞芳區鼻頭國小2校師生率先前來交流，騎鐵馬練習直線、補貼等技巧，實際騎馬、餵馬認識馬兒的新體驗。

龜山區大岡國小師生50人、瑞芳區鼻頭國小師生35人先後到該校進行雙馬遊學體驗，有的學童第一次體驗騎單車練習直線、直角轉彎和補貼，體會騎單車上路也不容易，有的學童第一次騎單車仿考照練習、實際騎馬接觸馬兒，感到新奇有趣。

王建興表示，該校師生單車環島行邁向第9年、舞獅演練第10年，校方將鐵馬、舞獅2項特色設計課程，推出雙馬遊學體驗課程，讓各校學生到該校單車練習場，學習鐵馬直線、直角轉彎等安全教育，並至附近馬場認識馬兒、馬場及餵食、騎馬實際體驗交流，留下深印象。

大園區后厝國小推出雙馬遊學體驗課程，學童實際學習騎鐵馬補胎技巧新體驗。圖／校方提供
大園區后厝國小推出雙馬遊學體驗課程，學童實際學習騎鐵馬補胎技巧新體驗。圖／校方提供
大園區后厝國小推出雙馬遊學體驗課程，學童實際騎馬、認識馬兒新體驗。圖／校方提供
大園區后厝國小推出雙馬遊學體驗課程，學童實際騎馬、認識馬兒新體驗。圖／校方提供

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